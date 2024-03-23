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Оккупанты в течение дня 14 раз атаковали Днепропетровщину: ранена женщина, повреждены дома, предприятие, гимназия, аптека, оптика и ЛЭП. ФОТОрепортаж

С утра враг атаковал Днепропетровскую область 14 раз с применением дронов-камикадзе и артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотником ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС.

Ранил 34-летнюю женщину. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

БпЛА направил и на Никопольщину. В общей сложности было 10 ударов дронами-камикадзе. И еще три артобстрела. Страдали сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады. Повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика, предприятие.

Изуродованы пятиэтажка, 2 частных дома, 3 хозяйственные постройки. Задело линию электропередачи. В этом районе никто не пострадал", – написал он.

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27961) Никополь (1078) Днепропетровская область (4098)


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