Террористическая группировка ИГИЛ назвала теракт в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске "жесточайшей атакой за последние годы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Новая газета Европа", это сообщение опубликовало близкое к ИГИЛ агентство Amaq, передает группа SITE, которая отслеживает активность террористов в соцсетях.

Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что террористы были вооружены пулеметами, пистолетами и емкостями с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием "Крокуса".

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В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ собирались напасть на "большую толпу христиан". Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГИЛ странами, борющимися с исламом.

Также была опубликована фотография с нападающими. The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков по кадру совпадают с одеждой задержанных, о которых отчитывалась ФСБ.

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Телеграм-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Вероятно, три нападающих идентифицированы по снимку.

Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.

В ГУР же такое заявление считают чепухой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.