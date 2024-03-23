ИГИЛ назвала теракт в "Крокусе" в Подмосковье "жесточайшей атакой за последние годы" и опубликовала фото террористов. ФОТО
Террористическая группировка ИГИЛ назвала теракт в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске "жесточайшей атакой за последние годы".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Новая газета Европа", это сообщение опубликовало близкое к ИГИЛ агентство Amaq, передает группа SITE, которая отслеживает активность террористов в соцсетях.
Согласно опубликованному сообщению, трое боевиков открыли стрельбу по людям в зрительном зале, четвертый в это время поджигал здание. Утверждается, что террористы были вооружены пулеметами, пистолетами и емкостями с зажигательной смесью. Перед атакой они долгое время наблюдали за зданием "Крокуса".
В сообщении говорится, что боевики ИГИЛ собирались напасть на "большую толпу христиан". Члены группировки подчеркнули, что теракт был организован из-за войны, объявленной ИГИЛ странами, борющимися с исламом.
Также была опубликована фотография с нападающими. The Insider отмечает, что цвет, крой и принт на одежде двух из боевиков по кадру совпадают с одеждой задержанных, о которых отчитывалась ФСБ.
Телеграм-канал Brief опубликовал снимки задержанных и сопоставил их с кадром, распространенным Amaq. Вероятно, три нападающих идентифицированы по снимку.
Как заявили в МВД РФ, четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.
В ГУР же такое заявление считают чепухой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".
Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.
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- походу, только учОные из ФСБ (или параллельных конкурирующих служб Московии) знают правильный ответ?
2. В 9 звилинах (на машині) від того "Крокусу" база ОМОН...
3. Професійно спланований напад не мав професійно спланованого плану відходу...
Буду знову конспірологом, але...
Спецназ (ФСБ, ГРУ чи ще якийсь) проводить операцію, сідає в уже засвічену машину, через 10 хвилин здає зброю на базі ОМОНу, а в машину садить "цапів-відбувайлів" і вказує напрямок руху. Спецназівці сідають в спецавто і їдуть звільняти тих, кого тільки що розстріляли та спалили, а найманці їдуть до кордону з бульбофюрером.
Хаотичність версій може бути як доповнення такого варіанту, так і спростуванням.
Уявляю, реакцію іділівців, коли це відео з катуванням мусульманина дійде до хлопців в Ємені і Афганістані )) І які після цього каравани на білих рено сімбол рушать на Мацкву на джихад з кяфірами. ))
Я думаю весь радикальний світ Ісламу в шоці )) З нетерпінням очікую відповіді ІДІЛ. Гойда !!
так що ще легко відбулися.
Там є епізод, як йорданського архітектора роблять винним в теракті, щоб вийти на слід справжнього голову терористичного угруповування яке вже скоїло декілька терактів з масовими жертвами. Так от, всю цю авантюру провернуло ЦРУ, точніше декілька її співробітників.
Звісно що це не може бути в порівняння з кацапами але щось подібне може мати місце.
Добре хоть читати і писати навчився, не даремно школу закінчив
И ехать в сторону границы - не означает ее пересечь.
И в любой момент можно повернуть в любую сторону от границы, в том числе и назад, но уже по другой дороге.
До речі , дивно - як воно опинилось біля українського кордону , коли білоруський посол в рф першим чітко заявив що терористів затримали на білоруському кордоні . І навіть похизувався що їх затримали кацапи при допомозі білоруських силовиків . ! А потім БАЦ і вони вже опиняються біля України . Телепорт якийсь .
ведь ********* - страна-террорист