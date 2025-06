"Граница - линия жизни": в Варшаве протестовали против блокады границы с Украиной. ФОТОрепортаж

В столице Польши 23 марта состоялась акция под названием "Граница – линия жизни".

Около сотни польских и украинских активистов возле здания правительства протестовали против блокады границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Участники скандировали: "Стоп блокады границы. Нет российской пропаганде". Также они держали в руках плакаты с надписями "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада вредит обеим странам".

Один из организаторов протеста Кароль Карпинский подчеркнул, что около миллиона рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной и сейчас эта торговля "стоит" из-за блокады границы.

Читайте также: Польские фермеры снимают блокаду с пункта пропуска "Зосин-Устилуг", - Госпогранслужба

По словам активиста, более четверти польских предприятий, ведущих международную торговлю, торгуют с Украиной, в то же время Польша экспортирует в Украину гораздо больше продуктов питания, чем импортирует из страны.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"То, что сейчас происходит, – это тирания меньшинства, потому что большинство хочет нормальных, дружественных отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает Путину", – отметил польский активист.

По мнению собравшихся на акции в Варшаве, "блокада границы ухудшила отношения между украинцами и поляками, а это на руку только России".

Участники протеста подчеркнули, что водители живут на границе по три недели, негде помыться, не могут нормально питаться, фактически являются заложниками ситуации.

Читайте также: В пункте пропуска "Медика - Шегини" разблокировано движение всех видов транспорта, - посол Зварыч





"Мы ездили к этим водителям, они рассказывают, что очень деморализованы. Они везут гуманитарную помощь или продукты в магазины, хотят как можно скорее это доставить, но должны неделями стоять в очереди. Мы не имеем ничего против протестов, потому что это демократия, но мы против именно такой формы протеста.мИз-за блокады границы наши отношения с Польшей ухудшились, и это "рука" России, это пропаганда России", - отметила одна из организаторов протеста Екатерина Челядина.