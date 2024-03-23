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"Граница - линия жизни": в Варшаве протестовали против блокады границы с Украиной. ФОТОрепортаж

В столице Польши 23 марта состоялась акция под названием "Граница – линия жизни".

Около сотни польских и украинских активистов возле здания правительства протестовали против блокады границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Участники скандировали: "Стоп блокады границы. Нет российской пропаганде". Также они держали в руках плакаты с надписями "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада вредит обеим странам".

Один из организаторов протеста Кароль Карпинский подчеркнул, что около миллиона рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной и сейчас эта торговля "стоит" из-за блокады границы.

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По словам активиста, более четверти польских предприятий, ведущих международную торговлю, торгуют с Украиной, в то же время Польша экспортирует в Украину гораздо больше продуктов питания, чем импортирует из страны.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року
Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"То, что сейчас происходит, – это тирания меньшинства, потому что большинство хочет нормальных, дружественных отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает Путину", – отметил польский активист.

По мнению собравшихся на акции в Варшаве, "блокада границы ухудшила отношения между украинцами и поляками, а это на руку только России".

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

Участники протеста подчеркнули, что водители живут на границе по три недели, негде помыться, не могут нормально питаться, фактически являются заложниками ситуации.

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Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року
Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

"Мы ездили к этим водителям, они рассказывают, что очень деморализованы. Они везут гуманитарную помощь или продукты в магазины, хотят как можно скорее это доставить, но должны неделями стоять в очереди. Мы не имеем ничего против протестов, потому что это демократия, но мы против именно такой формы протеста.мИз-за блокады границы наши отношения с Польшей ухудшились, и это "рука" России, это пропаганда России", - отметила одна из организаторов протеста Екатерина Челядина.

Пікет польських і українських активістів проти блокади кордону. Канцелярія премʼєра, Варшава, Польща, 23 березня 2024 року

Автор: 

граница (5305) протест (5868) Варшава (185)


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Топ комментарии
+20
Все ж таки є адекватні поляки. Дякуємо за підтримку.
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23.03.2024 20:50 Ответить
+11
Нажаль їх мало, а влада "жує соплі", не знаю що вони жуватимуть осінню якщо фермери провалять (проваляють) посівну.
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23.03.2024 20:56 Ответить
+11
Пшеки завжди так ставилися до нас. Мій дідусь, вояк УГА, був інтернований у 1920. Після того він зненавидів ляхів. Я пам'ятаю розповіді старших людей, як пшеки вирізали українців у Галичині. У 20 році вони, зі страху обісрані, маму рідну продали б, аби лиш українці не пустили москалів до них. Зараз вони трохи прибарахлилися новою зброєю, бачать, що москаль ослаб - от знову й вилізла їхня українофобська морда. Так само вони поступали й у 1920, 1918, в часи Виговського та Сагайдачного.
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23.03.2024 22:28 Ответить
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Все ж таки є адекватні поляки. Дякуємо за підтримку.
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23.03.2024 20:50 Ответить
Нажаль їх мало, а влада "жує соплі", не знаю що вони жуватимуть осінню якщо фермери провалять (проваляють) посівну.
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23.03.2024 20:56 Ответить
Що жуватимуть? Ми ж добрі, протягнемо руку допомоги..вони все примуть, а потім руку відкусять по шию..
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23.03.2024 21:07 Ответить
Хіба ж це поляки? Це українці які проживають на Польщі.
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23.03.2024 21:10 Ответить
У московитів які проживають на Америці проблеми з граматикою...
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23.03.2024 21:37 Ответить
Раздуплились?
Долго же до вас доходит....
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23.03.2024 20:52 Ответить
1млн тон українського збіжжя проти 4 чи 5 млн тон московитсько-бульшистського в Європі... Невже правду дізналися? 🤔
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23.03.2024 20:57 Ответить
Профспілки аграріїв вимагають від ЄС негайно запровадити ембарго на зерно з Росії та Білорусі (поки ніякого ембарго не було, а поставки до ЄС відбувалися в умовах повної медійної тиші).
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24.03.2024 00:59 Ответить
Депортувати можуть
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23.03.2024 21:08 Ответить
А скільки українців в Україні вже вийшло на такий протест? То мабуть до них ще й досі не дойшло?
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23.03.2024 22:07 Ответить
а де такі какли,як ти в Україні? чому всі супермаркети забиті дотованим пшеківським продуктовим барахлом? каклятина,ти роздуплишся чи ні? будеш допомагати пшекам збагачуватись на нас,травить нас пшеколайном і бабки на нас зароблять??
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23.03.2024 23:55 Ответить
Так пойдите и дайте им ***** этим фермерам!
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23.03.2024 21:05 Ответить
Що саме маєте на увазі? розкрийте цю тему глибше.
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23.03.2024 21:32 Ответить
Розкриваю -- в багатьох поляків клепка злетіла безповоротно ! На тій "зерновій" хвилі вони зненавиділи усіх (!) українців. Часто будучи в нетверезому стані, чіпляються до українців, які не мають зовсім ніякого стосунку до того зерна ! Двоє водіїв померло на кордоні, затримують автобуси з жінками і дітьми, авто з гуманітарними вантажами, гальмують проїзд авто і потягів зі зброєю ! Все це не зможе стертися з пам"яті українців. Воно все це колись "розсмокчеться", але той "хробачок" в пам"яті буде на десятиліття, якщо не довше. Наші зараз будучи в Польщі все це терплять зціпивши зуби, бо знають , що поляк в себе буде завжди правий і посадять українця. Але він буде чекати помсти. Навіть не тому самому поляку, а іншому, який приїде в Україну. Запам"ятайте -- Те, що Польща зараз в ЄС, зовсім не означає, що це ПРАВОВА держава !!!!!!!
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23.03.2024 22:00 Ответить
Мабуть ваша думка є виключенням. Оегулярно буваю у Польщі (маю там родину) - нічого такого серед адекватів з обох сторін немає.
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23.03.2024 22:10 Ответить
Ніт, не виключення.
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24.03.2024 01:03 Ответить
Це не по темі. Йшлося саме про «Волинську різанину», про яку ви згадали в контексті статті. Що саме ви маєте на увазі?
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23.03.2024 22:19 Ответить
Така ж як і Волинська різанина була й різанина у Галичині, особливо Львівщині.
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23.03.2024 22:29 Ответить
Це факт - про це пишуть польські історики та журналісти. Наприклад Марцін Войцеховський та Гжегож Мотика пишуть про вбивства у Гуті Пеняцькій (Львівська область).
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24.03.2024 00:24 Ответить
Пшеки завжди так ставилися до нас. Мій дідусь, вояк УГА, був інтернований у 1920. Після того він зненавидів ляхів. Я пам'ятаю розповіді старших людей, як пшеки вирізали українців у Галичині. У 20 році вони, зі страху обісрані, маму рідну продали б, аби лиш українці не пустили москалів до них. Зараз вони трохи прибарахлилися новою зброєю, бачать, що москаль ослаб - от знову й вилізла їхня українофобська морда. Так само вони поступали й у 1920, 1918, в часи Виговського та Сагайдачного.
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23.03.2024 22:28 Ответить
"пшеки", " ляхи", "вилізла їхня українофобська морда"...
М'яко кажучи - у тебе "вилізла полонофобська морда".
Це трохи сумно... (а в нинішній ситуації контрпродуктивно і шкідливо)
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24.03.2024 00:48 Ответить
он абсолютно прав
когда подляков начнут ненавидеть, они как и кацапы будут иммитировать слабоумие и мычать "а нас-то за что?"
С*ки
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24.03.2024 00:52 Ответить
Я не терплю тих, хто мені робить зло. Пшеки зараз з мовчазної згоди своєї влади роблять погано моїй державі й моєму народові, а, отже, й мені. І я пам'ятаю розповіді людей про звірства ляхів. Тому я маю причини бути полонофобом.
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24.03.2024 01:12 Ответить
"моїй державі" якій конкретно? Словенії? Або ти пишеш з окопів на фронті?
PS. Всі пам'ятають про "звірства чужих" і ніколи про "звірства своїх"...
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24.03.2024 02:08 Ответить
💯
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24.03.2024 00:51 Ответить
Микола, а Крым чей?
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25.03.2024 18:49 Ответить
Память --це хорошо Але прикро,що ми в себе дома через півроку ЗАБУВАЄМО,що в нас робиться,забуваємо злочини,брехню,зраду ,шахрайства. Комусь вигідно нагадувати і роздмухувати ворожнечу,за події 50--70 річної давності. ДИВИМСЯ НА СЕБЕ В ДЗЕРКАЛО і "згадуємо "події 1--5 річної давнини,а не "ліземо" з ненавистю на події " бородою"
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23.03.2024 22:57 Ответить
Якби не події теперішні, то, крім істориків, ніхто б не згадував про події 80-літньої та більше давності. Пшеки самі про них нагадали
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24.03.2024 01:07 Ответить
Побратими дорогі, сусіди-поляки! (с)
Ви вже між собою якось розберіться, будь ласочка: чи побийтеся, чи проголосуйте, абощо. Та виберіть вже щось одне!
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23.03.2024 21:35 Ответить
Але повної єдності навіть в Україні немає - є українці (точніше громадяни України), які ******* Путлера, крадуть українські гроші і тікають до Москви (наприклад, Медведчук). Щодо протестувальників на кордоні. Якби це сталося в Україні, то через п'ять хвилин вони б лежали мордами на асфальті з руками в наручниках за спиною. Але в Польщі зареєстрували законний протест і, згідно із законом, їх не можна розганяти без причини (і рішення суду).
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23.03.2024 22:01 Ответить
Ці "законні зареєстровані протести" відбуваються за мовчазної згоди псякревської влади дуди-туска. Думаю, що вони й інспіровані ними, бо інакше як пояснити, що у багатьох випадках їхні мусори допомагають "протестувальникам" чи "не бачать" порушень з їхнього боку.
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23.03.2024 22:35 Ответить
Смішну дурницю пишеш - немає "влади Дуди-Туска". Усі в Польщі знають, що Дуда і Туск ненавидять один одного і не співпрацюють у питанні України. Це ще з тих часів, коли кагебісти вбили польського президента у Смоленську.
Тоді люди Туска, який тоді був прем'єр-міністром, святкували, а Дуда та його колеги з офісу президента Качинського сумували та говорили про зраду Туска.
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24.03.2024 00:29 Ответить
законный протест - это ссыпание зерна с опломбированных вагонов?? стесняюсь спросить: преступников нашли? наказали??

это не европейская страна. Это сомали. И гиена европы.
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24.03.2024 00:54 Ответить
Звичайно, розсип зерна є кримінальним злочином. Це не має нічого спільного з протестом. Винні понесуть покарання. Відповідальність за збереження вантажу несуть залізниця та служба охорони залізниці. Власник вантажу отримає компенсацію. (А тексти про "гієну Європи" - копія кремлівської пропаганди часів сталінізму... Ти що, москаль якийсь? До речі, хто для тебе Путін?).
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24.03.2024 01:17 Ответить
вы сначала виновных найдите (месяц прошел!), а потом находясь в гостях на сайте, будете иметь право задавать тупые вопросы.
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24.03.2024 01:26 Ответить
Ти смішний чувак... - Мені бомжів на коліях ловити?
У них (поліцейських) е на записах ці барани - провокатори, то вони їх до суду віддадуть. Щодо того, що я гість на сайті? Я такий самий гість, як і ти... (або, можливо, ти власник сайту - тоді вибач, чувак)
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24.03.2024 02:43 Ответить
"Якби це сталося в Україні, то через п'ять хвилин вони б лежали мордами на асфальті з руками в наручниках за спиною." Тому що військовий стан. До 2022 теж в Україні мітингів було дуже багато.
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24.03.2024 01:01 Ответить
У поляків в законах прописане право цих протестунів блокувати кордони?
Цікаве там "законодавство"...
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24.03.2024 17:43 Ответить
На прикордонних переходах нічого робити не можна - бо це прикордонна інфраструктура, де вирішує прикордонна служба. Тому влаштовують протести на під'їзних шляхах до переходів. Місцева влада може заборонити акцію протесту, якщо вона «загрожує безпеці». Але організатори можуть звернутися до суду, щоб змінити рішення (і вони це роблять).
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24.03.2024 17:56 Ответить
Ось такі вони, 3 мільйони україньких біженців
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23.03.2024 21:40 Ответить
Позно усрались, фиговый осадок будет на долго.
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23.03.2024 21:44 Ответить
Профспілки отримують гроші від раші. Фермери вірять профспілкам. Поляки загалом - з Україною. На відміну від східних татаро-монголів - це братній народ. Хоча і були сварки, але це все можна примирити.
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23.03.2024 21:51 Ответить
Фермери НІКОЛИ, б стільки не заробили, якщо б порались у себе на хозяйстві. А тут просто валяй дурня і отримуй російські нафтодолари
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23.03.2024 21:58 Ответить
А тим часом щирі українці купують польські продукти бо їм " какая разніца".
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23.03.2024 22:17 Ответить
Цілком слушна думка. От перестали б зараз українці купувати польське "ґувно", то фермери та переробники, які займаються молочкою і м'ясивом, швиденько загнали б "трактористів" у стійло. Але... багатьом нашим співгромадянам "вшистко єдно"...
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23.03.2024 22:39 Ответить
Для початку - мережі маркетів НЕ повинні закупати польську продукцію. Крім того, реально їх продукція продається із великими знижками. Мабудь свідомі не купують, так дають знижки, щоб хоч малозабезпечені могли купити.

Немає політичної волі, заблокувати ввезення польського. До моменту розблокування кордону.
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23.03.2024 23:28 Ответить
Добра і потрібна справа
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23.03.2024 23:32 Ответить
Два десятка чоловік на всю Польщу і то переважна частина з них молоді українці... через півроку від початку тої свистопляски з кордоном. Але хоч хоч так. Думала, взагалі ніхто не протестуватиме проти того свавілля з блокуванням.
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24.03.2024 00:24 Ответить
"Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною." - але на мітинг вишло лише біля 100 людей, з которих половина українців. Ну хай поляки жують соплі далі.
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24.03.2024 01:00 Ответить
Часи міняються. Пам"ятаю Польщу 70-80-90 рр: далеко не так гонорово виглядало паньство, далеко... Прийдуть часи, коли ляхи ще проситимуть допомоги в українців, допомоги і хліба. За американськими спинами уже незабаром стане не так уже і затишно (Трамп уже вдруге натякає, що військовим Штатів "скучно цупити європейського воза"), а сам-на-сам проти кацапів: ляхи ще не забули, що чинили і чинитимуть москалі з ними, як до них дорвуться?
А попросять хліба (самі-то хлібом себе забезпечити не можуть) - покажемо їм фото з розсипаним поляками українським збіжжям на коліях.
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24.03.2024 12:24 Ответить
Цікава дурна заява - у кожному реченні є принаймні одна дурниця. І що найсмішніше - «він знав Польщу 1970-х». Тобто їздив туди "по лінії КПРС".
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24.03.2024 18:09 Ответить
Добре написав хлопака :Розсипаєш українське збіжя, будеш жерти російські ракети!
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25.03.2024 19:11 Ответить
 
 