"Граница - линия жизни": в Варшаве протестовали против блокады границы с Украиной. ФОТОрепортаж
В столице Польши 23 марта состоялась акция под названием "Граница – линия жизни".
Около сотни польских и украинских активистов возле здания правительства протестовали против блокады границы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Участники скандировали: "Стоп блокады границы. Нет российской пропаганде". Также они держали в руках плакаты с надписями "Free border", "Help Ukraine Today – Keep Russia Away", "Блокада вредит обеим странам".
Один из организаторов протеста Кароль Карпинский подчеркнул, что около миллиона рабочих мест в Польше зависит от торговли с Украиной и сейчас эта торговля "стоит" из-за блокады границы.
По словам активиста, более четверти польских предприятий, ведущих международную торговлю, торгуют с Украиной, в то же время Польша экспортирует в Украину гораздо больше продуктов питания, чем импортирует из страны.
"То, что сейчас происходит, – это тирания меньшинства, потому что большинство хочет нормальных, дружественных отношений между Польшей и Украиной. Большинство против этой блокады, которая уничтожает нашу экономику, наших предпринимателей и помогает Путину", – отметил польский активист.
По мнению собравшихся на акции в Варшаве, "блокада границы ухудшила отношения между украинцами и поляками, а это на руку только России".
Участники протеста подчеркнули, что водители живут на границе по три недели, негде помыться, не могут нормально питаться, фактически являются заложниками ситуации.
"Мы ездили к этим водителям, они рассказывают, что очень деморализованы. Они везут гуманитарную помощь или продукты в магазины, хотят как можно скорее это доставить, но должны неделями стоять в очереди. Мы не имеем ничего против протестов, потому что это демократия, но мы против именно такой формы протеста.мИз-за блокады границы наши отношения с Польшей ухудшились, и это "рука" России, это пропаганда России", - отметила одна из организаторов протеста Екатерина Челядина.
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Долго же до вас доходит....
М'яко кажучи - у тебе "вилізла полонофобська морда".
Це трохи сумно... (а в нинішній ситуації контрпродуктивно і шкідливо)
когда подляков начнут ненавидеть, они как и кацапы будут иммитировать слабоумие и мычать "а нас-то за что?"
С*ки
PS. Всі пам'ятають про "звірства чужих" і ніколи про "звірства своїх"...
Ви вже між собою якось розберіться, будь ласочка: чи побийтеся, чи проголосуйте, абощо. Та виберіть вже щось одне!
Тоді люди Туска, який тоді був прем'єр-міністром, святкували, а Дуда та його колеги з офісу президента Качинського сумували та говорили про зраду Туска.
это не европейская страна. Это сомали. И гиена европы.
У них (поліцейських) е на записах ці барани - провокатори, то вони їх до суду віддадуть. Щодо того, що я гість на сайті? Я такий самий гість, як і ти... (або, можливо, ти власник сайту - тоді вибач, чувак)
Цікаве там "законодавство"...
Немає політичної волі, заблокувати ввезення польського. До моменту розблокування кордону.
А попросять хліба (самі-то хлібом себе забезпечити не можуть) - покажемо їм фото з розсипаним поляками українським збіжжям на коліях.