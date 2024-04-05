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ГУР МО и БФ "Вогонь запеклих не пече" передали необходимую помощь жителям Великописаревской громады в Сумской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГУР МО Украины и волонтеры Украины совершили поездку в Сумскую область и доставили груз помощи для пострадавших от российской агрессии семей Великописаревской громады Ахтырского района. Люди получили 800 продуктовых и гигиенических наборов с самым необходимым.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В рамках миссии жители получили около 800 продуктовых и гигиенических наборов с наиболее необходимым, а также одежду, детские принадлежности, посуду.

ГУР передали допомогу мешканцям Великописарівської громади
ГУР передали допомогу мешканцям Великописарівської громади

"Передали немного гостинцев и нашим военнослужащим, выполняющим боевые задания на Сумщине. Благотворительная акция стала возможной благодаря фондам "Вогонь запеклих не пече", "Добрі справи від щирого серця" и Вите Николаевне Забаре, "Кошик добра" и Раисе Шматко, а также волонтерской группе "Рута ― квітка надії", - добавили в пресс-службе ГУР.

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По словам представительницы фонда "Вогонь запеклих не пече" Елены Милош, круг единомышленников, готовых помогать, постоянно расширяется.

"На этот раз к нашей гуманитарной акции очень мощно в финансовом плане присоединился Всеукраинский благотворительный фонд Приватбанка "Допомагати просто" во главе с директором Екатериной Мартыненко. Именно эта организация взяла на себя основную часть расходов по наборам и подгузникам для инвалидов. Впервые работали с Благотворительным фондом "Добрі справи від щирого серця", которым руководит Вита Забара", - рассказала она.

ГУР передали допомогу мешканцям Великописарівської громади

"Кроме того, благодаря тесному сотрудничеству с мощной командой: Благотворительным фондом "Кошик добра", Волонтерской группой "Рута – квітка надії" и лидером в ОО Всеукраинское женское движение "За вільну Україну" Раисой Шматко собрано и предоставлено жителям громады большой объем одежды, детской обуви, постельного белья и посуды", - добавила Милош.

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ГУР і волонтери передали допомогу мешканцям Великописарівської громади
ГУР і волонтери передали допомогу мешканцям Великописарівської громади

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благотворительность (612) Сумская область (3125) гуманитарная помощь (1261) ГУР (426)


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Десь, уже на під'їзді, і верещучка з стефанішиною та катлєта з лимонами … Мо, і вони ж, про Людей дбають, прямо з Урядового кварталу95 «відповідно до Регламенту КМУ»!!
Шмигаль, не дасть збрехати… по Регламенту …
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05.04.2024 13:53 Ответить
Дякуємо Волнтерам Українцям за турботу і піклування про Українців!
Вони ж регламенту ВРУ та КМУ не читають, а ДОПОМОГУ здійснюють!!
Слава Україні!!
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05.04.2024 14:17 Ответить
 
 