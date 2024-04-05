На аэродромах РФ Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА находилось более 60 самолетов, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Спутниковые фото свидетельствуют, что на российских аэродромах Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА в ночь с 4 на 5 апреля находились более 60 самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки обнародовал проект "Схемы".

Так, спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 4 апреля свидетельствует, что там было как минимум 8 стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22.

На военном аэродроме в Ейске накануне атаки БПЛА размещалось около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.





На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей разных типов, большинство из которых Су-34.

Напомним, минобороны РФ заявило о якобы сбитии 53 украинских беспилотников в пяти регионах.

Позже источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщили, что атаку на аэродром Морозовск провела СБУ вместе с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожены.

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