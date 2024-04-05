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На аэродромах РФ Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА находилось более 60 самолетов, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Спутниковые фото свидетельствуют, что на российских аэродромах Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА в ночь с 4 на 5 апреля находились более 60 самолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки обнародовал проект "Схемы".

Так, спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 4 апреля свидетельствует, что там было как минимум 8 стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22.

Аеродром Енгельс

На военном аэродроме в Ейске накануне атаки БПЛА размещалось около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.

Аеродром Єйськ
Аеродром Єйськ

На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей разных типов, большинство из которых Су-34.

Аеродром Морозовськ

Напомним, минобороны РФ заявило о якобы сбитии 53 украинских беспилотников в пяти регионах.

Позже источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщили, что атаку на аэродром Морозовск провела СБУ вместе с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожены.

Также читайте: Британская разведка показала, как россияне прячут самолеты на аэродромах, опасаясь украинских атак

Автор: 

авиация (2825) россия (95515) аэродром (293)


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Топ комментарии
+23
Супер !!! надіюсь що хоча б 1/4 частину з них знищено по половину пошкоджено !!! Слава ЗСУ !!!
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05.04.2024 16:47
+14
Україна у 2024 році може використовувати безпілотники з дальністю дії до 2000 кілометрів, націлюючись на арктичні бази Росії та Урал. Про це повідомляє Bild.

Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.

За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
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05.04.2024 16:50
+10
https://youtu.be/F8XqYgjRUnQ?t=39 6 знищених сушок і 8 серйозно пошкоджені, 20 кацапів стали "харошимі сруцкімі" тільки на одному аєродромі під Ростовом !!!
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05.04.2024 17:21
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Супер !!! надіюсь що хоча б 1/4 частину з них знищено по половину пошкоджено !!! Слава ЗСУ !!!
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05.04.2024 16:47 Ответить
Питання у тому чи всі вони справжні чи робочі
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05.04.2024 17:10 Ответить
Україна у 2024 році може використовувати безпілотники з дальністю дії до 2000 кілометрів, націлюючись на арктичні бази Росії та Урал. Про це повідомляє Bild.

Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.

За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
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05.04.2024 16:50 Ответить
ось поруч є величезний Мозирський НПЗ і його незачепають, а він зараз все відвантажує для потреб армії агресора.
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05.04.2024 17:06 Ответить
Ще не вечір.
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05.04.2024 17:16 Ответить
товарняки йдуть без кінця, невже ГУР це не відстежує, що і звідки вивозять?
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05.04.2024 17:44 Ответить
Він у Білорусі. Так, вони союзники московитів, але формально з нами не воюють. Вам потрібно, щоб у ворога стало на сотню тисяч вояків більше і щоб лінія фронту збільшилась ще на 800 км?
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05.04.2024 18:28 Ответить
А хто як не білоруські головорізи катували і розстрілювали людей в Бучі та Ірпені?! Й*бані виродки!
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05.04.2024 19:03 Ответить
У України покищо стоїть завдання вижити. Тому відкриття білоруського фронту нам точно не потрібно.
І ні, ілорусів не було у Бучі. Вони були в інших населених пунктах. Але зараз вони проти нас не воюють і нам не потрібно, щоб воювали.
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05.04.2024 22:55 Ответить
я вас зрозумів, нехай заправляють кацапів, вони техніку наштампують до.уя, а ви для вічної оборони українців будете клонувати?
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06.04.2024 00:56 Ответить
Я так розумію, що вам потрібно лінію фронту ще у 1,5 рази збільшити і збільшити чисельність ворога прямо зараз?
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06.04.2024 15:31 Ответить
до речі,про сябрів. не лукаголоворізів,а тих які вважають себе патріотами-змагарами: є такий сайт у них Наша Ніва-напишіть там цей пост і (якщо його пропустять адміни) почуєте від змагаров багато про Україну,найм"якшим буде те,що Україна підтримувала Луку в 2020,а пратести з квіточками не підтримувала,на вибачення чи засудження Білорусії не розраховуйте...
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06.04.2024 10:33 Ответить
Ким потрібно бути, щоб ставити вподобайки під такою маячнею? Ким треба бути, щоб таке писати, не таємниця.
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05.04.2024 21:24 Ответить
в 2022 з нього йшли ПММ для росугрупування під Києвом,його й тоді не чіпали...невже,вам так нічого й незрозуміло? значить там хтось з "наших" в долі,асфальм звідки возили,думаєте просто так зробили такі великі покупки в сябрів?
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06.04.2024 10:36 Ответить
Вже була інфа про 8 знищених сушок! А ще є і пошкодженні! Це було б дійсно те, що доХтур приписав!
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05.04.2024 16:50 Ответить
https://youtu.be/F8XqYgjRUnQ?t=39 6 знищених сушок і 8 серйозно пошкоджені, 20 кацапів стали "харошимі сруцкімі" тільки на одному аєродромі під Ростовом !!!
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05.04.2024 17:21 Ответить
Сподіваюсь, що і оті 8 перейдуть до категорії "всЬо".
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05.04.2024 18:03 Ответить
Всьо чи не всьо, але вийдуть з ладу надовго.
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05.04.2024 21:48 Ответить
в них більше 100 сушок....
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05.04.2024 22:15 Ответить
ти теж з СБУ (пропогандист)? тоді скажи чому з 6500 справ про держзраду до суду дійшли тільки 650,а в зоні сидить тільки....100 чол.?
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06.04.2024 10:38 Ответить
1.до чого тут пропаганда, коли я озвучив інформацію з відкритого джерела ??? я не пропагандист і ніколи ним не був !!!
2. такі питання треба ставити не мені, найвеличнішому зе-нелоху, герою-боневтіку, 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ вовці зе та усій його зе банді запроданців, колоборантів, н*ркоманів !!!
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06.04.2024 16:49 Ответить
вибач друже,не хотів тебе ображати. просто тут на сайті товчеться різна публіка,від тролів Йермака до лекторів про могутнє СБУ і русні під українськими та німецькими прапорцями....це інколи дратує.
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06.04.2024 17:24 Ответить
Молюся, щоб і ТУшки знищили. Бо ці гниди третій рік кошмарять ракетами.
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05.04.2024 22:32 Ответить
Накосили стервятників по любому.
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05.04.2024 16:59 Ответить
"Безумству храбрих глупих пойом ми пєсню" ("Пєсня о соколє о (нє) лєтающєм кацапє" М. Горькій(Пєшков))
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05.04.2024 17:02 Ответить
Літаки можуть сховати та виробити нові, а ось величезний завод ні ! Чому не зачіпають Мозирський НПЗ який за 200 км знаходиться? Коли на НПЗ майже все обладнання західне то зремонтувати практично неможливо без заміни підсанкційних агрегатів. Зараз 90 % його потужностей працюють на постачання для військ окупантів ,що це за з договорняки ? Є.ашти їх негайно інакше війна ніколи не припиниться!
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05.04.2024 17:04 Ответить
Тому, що він не у РФ, а у Білорусі. Коли щось робиш - потрібно думати, чи принесе це більше користі, чи шкоди.
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05.04.2024 18:30 Ответить
Ото ще вигадали - думати.
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05.04.2024 21:28 Ответить
вони три літака на рік виробляють
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05.04.2024 18:45 Ответить
Якшо супутник пролетів над якеюсь територією то наступного разу він знову пролетить над нею через тиждень або більше ( є виключення але на на таких орбітах немає супутників розвідників які могли би робити світлини з деталізацією менше 10 метрів ).
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05.04.2024 17:37 Ответить
Неправда! Тих супутників (військових), як собак нерізаних в небі. І роздільна здатність у них зовсім не 10 м!
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05.04.2024 19:24 Ответить
Людина яка б трішечки розбиралася в темі не друкувала би те шо надрукували ви - на геостаціонарну орбіту ніхто теперка не виводить супутники оптичної розвідки високої роздільної здатності ( а чому це не роблять я знаю а ви судячи з усього ніт).
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05.04.2024 20:18 Ответить
завтра покажуть, киця, супутники на місці не висять.
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05.04.2024 18:47 Ответить
Це йде відволікання від прориву кацапів в Часів Яр? Я так розумію.
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05.04.2024 17:17 Ответить
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05.04.2024 17:21 Ответить
Лiтаки були - а тепер загули, нахрiн
Скотомордi ********, лiтайте на дерiжбабелях
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05.04.2024 17:25 Ответить
На швабрі. Відьми якось на мітлі літають, а кацапи - на швабрі
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05.04.2024 21:50 Ответить
2 су25 сгорели полностью
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05.04.2024 17:59 Ответить
У Ейську знищено щонайменше четверо окупантів та повністю згоріли два ворожих Су-25.
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05.04.2024 18:01 Ответить
❎ ВІДБІЙ
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05.04.2024 18:02 Ответить
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05.04.2024 18:03 Ответить
уже приелось , давай что то новое
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05.04.2024 18:05 Ответить
но енот-жене приелся когда больше 1к мса орковского остаётся удобрадь наши подсолнухи
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05.04.2024 18:13 Ответить
же не приелся
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05.04.2024 18:14 Ответить
ВВС:

Six Russian planes destroyed by drones - Ukraine

Security sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 18:10 Ответить
ну очень badly
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05.04.2024 18:11 Ответить
Недавно читал про 13 сбитых литаков на Forbes. Западные СМИ автоматически декламируют все что говорят украинские официальные лица.
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05.04.2024 20:15 Ответить
пардон, я наверное много пропустил... а когда фееверк на этих пепелацохранилищ нарисовался?
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05.04.2024 18:16 Ответить
https://i.postimg.cc/Ghdb4XCv/photo-2024-04-05-17-48-55.jpg
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05.04.2024 18:20 Ответить
Нічкою
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05.04.2024 18:22 Ответить
Вопрос в том попали или нет.
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05.04.2024 18:52 Ответить
Security sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.
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05.04.2024 19:01 Ответить
Ваші - балаболи. А у ЗСУ зазвичай через добу-дві підтверджується.
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05.04.2024 20:11 Ответить
А тепер стає зрозуміло щось?

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05.04.2024 23:35 Ответить
Укр правда говорит шо https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/6/7449985/ ISW не знайшов жодних візуальних підтверджень ураження російських літаків на авіабазах.
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06.04.2024 12:46 Ответить
 
 