На аэродромах РФ Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА находилось более 60 самолетов, - СМИ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО
Спутниковые фото свидетельствуют, что на российских аэродромах Энгельс, Ейск и Морозовск до атаки БПЛА в ночь с 4 на 5 апреля находились более 60 самолетов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковые снимки обнародовал проект "Схемы".
Так, спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 4 апреля свидетельствует, что там было как минимум 8 стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22.
На военном аэродроме в Ейске накануне атаки БПЛА размещалось около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.
На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей разных типов, большинство из которых Су-34.
Напомним, минобороны РФ заявило о якобы сбитии 53 украинских беспилотников в пяти регионах.
Позже источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах сообщили, что атаку на аэродром Морозовск провела СБУ вместе с военными и Силами обороны, по меньшей мере 6 самолетов уничтожены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через нестачу ракет середньої та великої дальності Україна повністю переходить на війну дронів. Київське Державне конструкторське бюро "Луч" розробляє безпілотник з дальністю польоту до 3 300 кілометрів.
За даними видання, десять українських виробників у 2024 році поставлять ЗСУ безпілотники, здатні літати на відстань до 2500 кілометрів.
І ні, ілорусів не було у Бучі. Вони були в інших населених пунктах. Але зараз вони проти нас не воюють і нам не потрібно, щоб воювали.
2. такі питання треба ставити не мені, найвеличнішому зе-нелоху, герою-боневтіку, 4-х разовому ухилянту від служби в ЗСУ вовці зе та усій його зе банді запроданців, колоборантів, н*ркоманів !!!
храбрихглупих пойом ми пєсню" ("Пєсня о соколєо (нє) лєтающєм кацапє" М. Горькій(Пєшков))
Скотомордi ********, лiтайте на дерiжбабелях
Six Russian planes destroyed by drones - Ukraine
Security sources tell the BBC another eight bombers were badly damaged in the attack.