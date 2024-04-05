Вследствие обстрела Покровска полностью разрушен офис "Врачей без границ". ФОТОрепортаж

Оккупанты разбомбили и полностью разрушили офис "Врачей без границ" в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщается на фейсбук-странице организации "Врачи без границ", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 5 апреля, около 3:00 офис "Врачей без границ" в Покровске на Донетчине был разбомблен и полностью разрушен. Наши коллеги не получили повреждений. Пятеро местных жителей, находившихся вблизи офиса, получили ранения", – говорится в сообщении.

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В организации осудили атаку на офис, который оказывал экстренную медицинскую гуманитарную помощь людям в Донецкой области и призвали защитить свои объекты, а также гражданских лиц, работников гуманитарных организаций и здравоохранения.

"Атака на наш офис - далеко не единичный случай. Разрушение гражданской инфраструктуры было характерной чертой этой войны в течение длительного времени", - отметил координатор по чрезвычайным ситуациям "Врачей без границ" в Украине Винченцо Порпилья.

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