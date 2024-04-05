Оккупанты выпустили по Никопольщине 8 дронов-камикадзе и 4 раза атаковали из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, социальное учреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Враг бил дронами-камикадзе. Их направил на район 8. А еще 4 раза обстрелял из артиллерии. Страдали Никополь, Марганецкая и Мировская громады.

Осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Лечится амбулаторно.

Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, социальное учреждение. Задело линии электропередачи", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в Зеленодольской громаде Криворожья во время полевых работ на боеприпасе подорвался трактор. Техника повреждена, люди не пострадали.





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