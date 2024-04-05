Оккупанты выпустили по Никопольщине 8 дронов-камикадзе и 4 раза атаковали из артиллерии: ранен мужчина, повреждены дома, социальное учреждение и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Никополь, Марганецкая и Мировская громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Враг бил дронами-камикадзе. Их направил на район 8. А еще 4 раза обстрелял из артиллерии. Страдали Никополь, Марганецкая и Мировская громады.
Осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Лечится амбулаторно.
Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, социальное учреждение. Задело линии электропередачи", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Зеленодольской громаде Криворожья во время полевых работ на боеприпасе подорвался трактор. Техника повреждена, люди не пострадали.
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показать весь комментарий05.04.2024 19:17 Ответить Мне нравится 0
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