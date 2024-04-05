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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 3 человек, раненых - до 19. Оккупанты ударили по городу 5 ракетами. ФОТОрепортаж

В результате сегодняшних атак РФ по жилому району Запорожья погибли три человека, известно также о 19 раненых.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Трое погибших и 19 раненых. Таковы последствия сегодняшних вражеских атак России по жилому району областного центра. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь в медицинских учреждениях.

Подверглись разрушениям частные дома, магазины. На месте работают все экстренные службы – ликвидируют последствия атак", – говорится в сообщении.

Смотрите также: 2 человека погибли, 6 - получили ранения вследствие обстрела Запорожья. ФОТО

Наслідки удару по Запоріжжю

Как отмечается, информация еще уточняется.

Наслідки удару по Запоріжжю

Читайте также: Оккупанты ударили по Запорожью: Пострадали 6 человек, повреждены дома, общежитие и заведение торговли (обновлено)

В Нацполиции сообщили, что россияне ударили по территории Запорожья пятью ракетами (тип устанавливается). Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены близлежащие здания, магазины, аптеки, питание, транспортные средства.

Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю
Наслідки удару по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27129)


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Чекаємо сьогодні відосік з втомленим Бубою Щоневтіком про скорботу та помсту московитам...цікаво,буде включення з Німеччини його дружка Шефіра зі словами підтримки та побажанням стійкості?
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05.04.2024 19:35 Ответить
ЦЕНЗОР, не окупанти а рашисти=нацисти?????
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05.04.2024 19:43 Ответить
Підари хєрачили Іскандерами.
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05.04.2024 19:46 Ответить
Черговий терористичний акт рашиських варварів ,рашиська мерзота отримує задоволення від вбивства мирного населення це терористична варварська орда .Скільки було сказано про теракт в підмосковї ,але в Україні рашисти щоденно вчиняють терористичні акти і світ цього не бачить .
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05.04.2024 20:00 Ответить
Бо піарять Зе!..замість того, щоб оце все тоннами вивалювати до інформпростору. В нас доюха тих, хто знає різноманітні мови світу - ну то й створили б інформгрупу, яка б перекладала різними мовами - і розповсюджували світом. Причому кадрами без заблюрювання..багато не треба - змонтовані роліки й голос за кадром..
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05.04.2024 20:14 Ответить
Суки...
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05.04.2024 20:07 Ответить
І де наше ПВО? Все під Конче -Заспою стоїть? А як же прифронтове Запоріжжя?
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05.04.2024 20:18 Ответить
А Харків?
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05.04.2024 20:31 Ответить
 
 