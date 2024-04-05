Удар по Запорожью: количество погибших возросло до 3 человек, раненых - до 19. Оккупанты ударили по городу 5 ракетами. ФОТОрепортаж
В результате сегодняшних атак РФ по жилому району Запорожья погибли три человека, известно также о 19 раненых.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Трое погибших и 19 раненых. Таковы последствия сегодняшних вражеских атак России по жилому району областного центра. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии. Им оказывается вся необходимая помощь в медицинских учреждениях.
Подверглись разрушениям частные дома, магазины. На месте работают все экстренные службы – ликвидируют последствия атак", – говорится в сообщении.
Как отмечается, информация еще уточняется.
В Нацполиции сообщили, что россияне ударили по территории Запорожья пятью ракетами (тип устанавливается). Вражеские боеприпасы попали по объектам гражданской инфраструктуры. Взрывной волной и обломками повреждены близлежащие здания, магазины, аптеки, питание, транспортные средства.
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