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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 446 690 человек (+790 за сутки), 7057 танков, 11 262 артсистемы, 13 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 446 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 446690 (+790) человек,

танков - 7057 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 13497 (+38) ед,

артиллерийских систем - 11262 (+41) ед,

РСЗО - 1032 (+3) ед,

средства ПВО - 749 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),

крылатые ракеты - 2060 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,

специальная техника - 1854 (+5)

Также читайте: Силы обороны юга на протяжении суток ликвидировали 111 оккупантов и уничтожили 40 единиц вооружения и военной техники

втрати військ РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) уничтожение (6916) техника (1736)


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Топ комментарии
+28
Виздихайте всі там, тварюки....У російському Орську прорвало дамбу: місто затоплює, влада евакуює населення (відео)
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06.04.2024 08:01
+24
Минув 3695 день москальсько-української війни.
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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06.04.2024 08:09
+16
Дуже люблю таку їхню поведінку, але могли би це робити і у себе вдома, нащо сюди їхати?
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06.04.2024 08:31
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Напевно-снаряди підвезли.ЗСУ - сила.
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06.04.2024 08:01 Ответить
Літаки, знищені атаками на ворожі аеродроми, зазвичай у сводку не входять. Як і ті, що впали самі чи від "дружнього вогню". А то вже було б красиво...
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06.04.2024 10:41 Ответить
Хто сказав, що не входять? Не розповідай байок, усі знищені цілі потрапляють у звіт.
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06.04.2024 10:46 Ответить
Подивіться у цій темі трохи далі - ще кілька разів обізнані люди про це ж кажуть.
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06.04.2024 14:42 Ответить
Виздихайте всі там, тварюки....У російському Орську прорвало дамбу: місто затоплює, влада евакуює населення (відео)
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06.04.2024 08:01 Ответить
Я з Полтави, то ото люблю коли все затоплює, люди суєтяться. Жалко шо не можу шось підпалити, алеж вода
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06.04.2024 08:09 Ответить
Я з області...і люблю повінь на Пслі, Ворсклі...тиху, спокійну.
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06.04.2024 08:16 Ответить
"Глава Оренбурга заявил о критической ситуации в городе из-за затопления. Салмин отметил, что в зоне риска сейчас находятся Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева. Кроме того угроза затопления есть у СНТ в районе Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, «Дубки» и «Дубовый плес». По его словам, только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр, составив 778 сантиметров. На данный момент в Оренбурге оказались подтоплены более 300 домовладений и 750 участков, указал он.
В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС. В магазинах Орска смели всю питьевую воду, потому что река подтапливает водонасосы и вода в кранах у кого-то уже коричневая"

Музей Шевченка жаль!
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06.04.2024 08:45 Ответить
447/188=2,4 Орска шо там жаліть
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06.04.2024 09:46 Ответить
Так мені не кацапів жаль! Жаль музей Шевченка в ньому Там же зберігалися його малюнки, які він намалював, служачи там!
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06.04.2024 09:54 Ответить
То я типу від імені ***** кажу
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06.04.2024 10:39 Ответить
А я - сам від себе!
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06.04.2024 10:46 Ответить
Минув 3695 день москальсько-української війни.
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...
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06.04.2024 08:09 Ответить
Рашисти вбивають одне одного https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1776164388040491438 (відео).
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06.04.2024 08:29 Ответить
Дуже люблю таку їхню поведінку, але могли би це робити і у себе вдома, нащо сюди їхати?
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06.04.2024 08:31 Ответить
Інфографіка гарна і головне своєчасна, від другого березня
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06.04.2024 08:50 Ответить
Щось якась містика. Перезвірив, на компі норм, а на хостинг чомусь пішла стара, при чому на цьому компі за 4 число не було зображення, тобто я не міг його залити. Здається щось хостинг глючить, не те підсовує ))
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06.04.2024 09:01 Ответить
Бо це вже не перший раз.
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06.04.2024 09:19 Ответить
ШІ тролить вас - вони такі ці ШІ ( а бо ви забулися шо шось зробили ).
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06.04.2024 16:49 Ответить
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06.04.2024 08:59 Ответить
Улан-Уде. 3*****. Давай Сочі.
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06.04.2024 09:01 Ответить
Ти далеко не один такий, ну то вже завтра і Сочі і ювілей по логістиці, а може й незаконна забудова через протоку захитається.
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06.04.2024 09:33 Ответить
Добрі результати по знищеню ворога в живій силі і техніці ,але де літаки про які вчора повідомляли.
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06.04.2024 08:16 Ответить
Чекають на підтвердження
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06.04.2024 08:24 Ответить
У зведенні показують нами збиті у повітрі - над полем бою
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06.04.2024 08:30 Ответить
Хто сказав, що лише збиті у повітрі? Усі знищені потрапляють, незалежно від того, де вони знищені, у повітрі чи на землі.
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06.04.2024 10:47 Ответить
рахуються тільки вбиті вльот, а на землі вони помирають своєю смертю.
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06.04.2024 08:33 Ответить
Чорнобаївка з Вами не погоджується )))
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06.04.2024 09:20 Ответить
Маячня
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06.04.2024 10:48 Ответить
от бачите, померлі на землі літачки не плюсуються, бо це все одно як ізбу дроном розвалять.
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07.04.2024 10:07 Ответить
Дуже добрі показники особливо по знищенню ворожої техніки ,але де літаки про які вчора повідомлялось ?
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06.04.2024 08:20 Ответить
Просто то не ми ))))))
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06.04.2024 08:24 Ответить
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06.04.2024 08:25 Ответить
Якісь у ремонті, а якісь у металобрухті.
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06.04.2024 08:26 Ответить
П'ять діб сімсот одиниць наземної техніки - темп утилізації просто вражаючий.
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06.04.2024 09:06 Ответить
 
 