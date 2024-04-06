Общие боевые потери РФ с начала войны – около 446 690 человек (+790 за сутки), 7057 танков, 11 262 артсистемы, 13 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 446 690 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 446690 (+790) человек,

танков - 7057 (+24) ед,

боевых бронированных машин - 13497 (+38) ед,

артиллерийских систем - 11262 (+41) ед,

РСЗО - 1032 (+3) ед,

средства ПВО - 749 (+2) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),

крылатые ракеты - 2060 (+1),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,

специальная техника - 1854 (+5)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.