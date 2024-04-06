Общие боевые потери РФ с начала войны – около 446 690 человек (+790 за сутки), 7057 танков, 11 262 артсистемы, 13 497 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 446 690 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.24 ориентировочно составляют:
личного состава – около 446690 (+790) человек,
танков - 7057 (+24) ед,
боевых бронированных машин - 13497 (+38) ед,
артиллерийских систем - 11262 (+41) ед,
РСЗО - 1032 (+3) ед,
средства ПВО - 749 (+2) ед,
самолетов - 347 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8895 (+48),
крылатые ракеты - 2060 (+1),
корабли /катера - 26 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 14992 (+70) ед,
специальная техника - 1854 (+5)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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В затапливаемом Орске стали скупать воду и готовиться к небывалым сбросам с ГЭС. В магазинах Орска смели всю питьевую воду, потому что река подтапливает водонасосы и вода в кранах у кого-то уже коричневая"
Музей Шевченка жаль!
183!! одиниць техніки та 790 чумардосів.
Арта 44, броня 62!, логістика 70!.
Техніка знищується в останні дні щільно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 446 000!!! це більше, ніж таке місто як Улан-Уде.
https://**********.com.ua/2022/05/09/patyeriyest-abo-raz-buryat-dva-buryat-lyazhut-vsi-na-czvyntar-v-ryad/ Тварі з Улан-Уде
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1829555-gibridna_gvardiya_rosiii_2037006.html І ще трохи ...