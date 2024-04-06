Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова, под огнем Волчанск и Купянск. ФОТО

В ночь на 6 апреля войска РФ обстреливали Шевченковский район Харькова. В результате серии обстрелов С-300 были повреждены 9 жилых домов, административное здание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещения магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, повторный обстрел зафиксирован в 01:02. В общей сложности ранены 11 человек. 6 человек погибли.







Также отмечается, что вчера, в 15:32 в г. Харьков в результате обстрела КАБ горели конструктивные элементы здания на отдельных частях территории. Повреждены фасады построек. Без пострадавших.

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Круглое, Берестово, Купянск.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

19:14 повторный обстрел с. Момотово Харьковского района. Попадание С-300 в недействующую ферму. Без пострадавших.

17:30 в г. Волчанск в результате артобстрела повреждено здание магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

17:10 враг обстрелял из РСЗО с. Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар произошел вблизи недействующих построек частного агрокомплекса. Второй – по открытой территории. Без пострадавших.

15:15 в с. Русская Лозовая в результате вражеских авиационных обстрелов КАБами поврежден частный дом. Без пострадавших.

14:25 в г. Купянск попадания FPV-дроном по территории. Поврежден автомобиль. Без пострадавших.

11:40 в г. Волчанск в результате обстрела FPV-дроном повреждены помещения магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

5 апреля 10:54 в с. Пески-Радьковские Изюмского района. В результате обстрела из РСЗО произошло возгорание на территории недействующего сельхозпредприятия. Пострадавших нет.

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Также Синегубов информирует, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 121,71 га территории, уничтожили 395 взрывоопасных предметов.