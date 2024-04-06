Сутки на Харьковщине: массированные обстрелы Харькова, под огнем Волчанск и Купянск. ФОТО
В ночь на 6 апреля войска РФ обстреливали Шевченковский район Харькова. В результате серии обстрелов С-300 были повреждены 9 жилых домов, административное здание, детсад, кафе, автомойка СТО, помещения магазина АЗС, здания общежитий, легковые и грузовые автомобили.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, повторный обстрел зафиксирован в 01:02. В общей сложности ранены 11 человек. 6 человек погибли.
Также отмечается, что вчера, в 15:32 в г. Харьков в результате обстрела КАБ горели конструктивные элементы здания на отдельных частях территории. Повреждены фасады построек. Без пострадавших.
Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Степовая Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Круглое, Берестово, Купянск.
Обстрелы Харьковщины за сутки:
- 19:14 повторный обстрел с. Момотово Харьковского района. Попадание С-300 в недействующую ферму. Без пострадавших.
- 17:30 в г. Волчанск в результате артобстрела повреждено здание магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
- 17:10 враг обстрелял из РСЗО с. Момотово и Александровка Харьковского района. Первый удар произошел вблизи недействующих построек частного агрокомплекса. Второй – по открытой территории. Без пострадавших.
- 15:15 в с. Русская Лозовая в результате вражеских авиационных обстрелов КАБами поврежден частный дом. Без пострадавших.
- 14:25 в г. Купянск попадания FPV-дроном по территории. Поврежден автомобиль. Без пострадавших.
- 11:40 в г. Волчанск в результате обстрела FPV-дроном повреждены помещения магазина и автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
- 5 апреля 10:54 в с. Пески-Радьковские Изюмского района. В результате обстрела из РСЗО произошло возгорание на территории недействующего сельхозпредприятия. Пострадавших нет.
Также Синегубов информирует, что за сутки на Харьковщине возведенные группы взрывотехников провели разминирование 121,71 га территории, уничтожили 395 взрывоопасных предметов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам