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Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО

Российский террор против Харькова не останавливается. Ночью войска РФ нанесли очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что к сожалению, 6 человек погибли.

"Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь. Мы должны сделать этот террор невозможным. Важно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", – отмечает Зеленский.

Смотрите также: Последствия вражеского обстрела Харькова: повреждены многоэтажки, админздания, общежития, детсад, магазины, кафе и автомобили. ФОТОрепортаж

Харків

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) ПВО (2745) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+11
Коли цей брехливий віслюк вже піде?
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06.04.2024 11:55
+9
Не піде, поки не винесуть. А хто винесе, коли все підімʼято? Дєрьмак?
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06.04.2024 11:58
+9
Дивіться!
Зеленопопим можна говорити на крики їхні "он же за страну!!!1111"
======= Зелі зробили в літаку ігрову систему.
Тобто....... цій істоті, в перельоті більше нічим зайнятись? Воно летить просити з тими "менеджерами" системи ПП\ПРО, так тільки ігор не хватає? Переліт 3-4-5- годин - так їм мля, тільки ігор бракувало для більш ефективного асфальтування повітряних шляхів з посадкою мільярда порошенків дерев?
Я думав шо найбільш тупа категорія населення це совки і віруни, але бачу що це - зеленожёппі галасувальники заЗе. Воно їм тупо не просто плює в очі, але ще й робить більш важкі речі прямо не в очі, і нічого - може сказати "Якби вибори були зараз, то я би виграв"(!!!!)
ну це просто минікому не можемо дорікнути, навіть трампістам у тупості, бо ми хоч в цьому питанні - ПОПЕРЕДУ всіх, неможливо побити рекорд тупості стада, котре у нас заЗе. Ніколи ніхто цей рекорд упоротості не поб.є.
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06.04.2024 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Коли цей брехливий віслюк вже піде?
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06.04.2024 11:55 Ответить
Не піде, поки не винесуть. А хто винесе, коли все підімʼято? Дєрьмак?
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06.04.2024 11:58 Ответить
Дай нам з Києва кілька Patriots,годі вже базікат
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06.04.2024 11:55 Ответить
" СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО "
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06.04.2024 11:58 Ответить
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06.04.2024 12:00 Ответить
Дивіться!
Зеленопопим можна говорити на крики їхні "он же за страну!!!1111"
======= Зелі зробили в літаку ігрову систему.
Тобто....... цій істоті, в перельоті більше нічим зайнятись? Воно летить просити з тими "менеджерами" системи ПП\ПРО, так тільки ігор не хватає? Переліт 3-4-5- годин - так їм мля, тільки ігор бракувало для більш ефективного асфальтування повітряних шляхів з посадкою мільярда порошенків дерев?
Я думав шо найбільш тупа категорія населення це совки і віруни, але бачу що це - зеленожёппі галасувальники заЗе. Воно їм тупо не просто плює в очі, але ще й робить більш важкі речі прямо не в очі, і нічого - може сказати "Якби вибори були зараз, то я би виграв"(!!!!)
ну це просто минікому не можемо дорікнути, навіть трампістам у тупості, бо ми хоч в цьому питанні - ПОПЕРЕДУ всіх, неможливо побити рекорд тупості стада, котре у нас заЗе. Ніколи ніхто цей рекорд упоротості не поб.є.
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06.04.2024 12:02 Ответить
Мені так видається що Зєлєнський навмисно роздмухує тему Порошенка щоб показати що невдоволення народу його політикою то не що інше як козні та інтриги Петра Олексійовича...Який,до речі,чамусь йому конкретно підіграв,оголосивши що буде балотуватись на президента.
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06.04.2024 12:47 Ответить
проти тисяч ракет С300 ніякого ПП(Р)О не вистачить...
треба "вирізати" пускові установки С300 на кацапській території, або склади з ракетами, які відомо де розташовані ще з часів Совка
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06.04.2024 12:04 Ответить
Віслюк хоче винними зробити усіх, крім себе та зеленої мафії.
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06.04.2024 18:05 Ответить
https://youtu.be/d-yIEhOd4fQ?si=p0LGgmopa-8YNRQ- ...

Почему горят аэродромы Ейска Морозовска Энгельса чЛенина Маркса и Сралина👹👺💥🐓💥🐔 Путлера 🐓
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06.04.2024 12:05 Ответить
Ну так прощайте свої автопарку і маєтки і вистачить на десятки Петріотів
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06.04.2024 12:08 Ответить
"Допоможуть..." А самим купити слабо.
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06.04.2024 12:14 Ответить
Після так щваної "ревізії" у ЗСУ, яку Сирський обіцяв Зєлєнскому, щоб той не підписував закон про мобілізацію, були суттєво почищені мобільеі антидронові групи деякі частини ППО та інші важливі тилові структури. Можливо тому "шахедів" стало прориватись бвльше і шкода від них зросла? І так, чому у Харкові ППО обмежене, спитати в першу чергу треба із самого Верховного, який ракетну програму, в тому числі ППОшгу зарубав свого часу, закатавши її у асфальт.
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06.04.2024 12:25 Ответить
Сьогодні була ракета на енергоносії, не буду писати куди,але щось інформація відсутня. Віддати 80% енергетики України на знищення, щоб тільки захистити бункер в столиці.....мда, потужно
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06.04.2024 12:35 Ответить
Шановна, ви вже за#бали в кожних своїх висерах ділити українців за містами і розганяти з цього приводу зраду! Ви не розумієте значення "столиця", Вам доплачують чи Ви просто недалека??
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06.04.2024 13:11 Ответить
ППО треба посилювати для ВСІЄЇ України, тупе зелене чмо!
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06.04.2024 12:33 Ответить
А як же шашлики?
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06.04.2024 12:43 Ответить
ППО не здатна збивати КАБи.
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06.04.2024 12:45 Ответить
зелене чмо, навіть твої дурнуваті виборці знають, що це надважливо!!
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06.04.2024 13:21 Ответить
Якщо надважливо, то посилюй, це робота влади, словами ділу не допоможеш...
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06.04.2024 13:53 Ответить
 
 