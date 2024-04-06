Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО

Российский террор против Харькова не останавливается. Ночью войска РФ нанесли очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что к сожалению, 6 человек погибли.

"Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь. Мы должны сделать этот террор невозможным. Важно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", – отмечает Зеленский.

Смотрите также: Последствия вражеского обстрела Харькова: повреждены многоэтажки, админздания, общежития, детсад, магазины, кафе и автомобили. ФОТОрепортаж