Очень важно усилить ПВО для Харьковщины, партнеры могут нам с этим помочь, - Зеленский. ФОТО
Российский террор против Харькова не останавливается. Ночью войска РФ нанесли очередные удары по городу и региону. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что к сожалению, 6 человек погибли.
"Искренние соболезнования родным и близким. Более 10 человек ранены. Все службы на месте работают, всем пострадавшим оказывается помощь. Мы должны сделать этот террор невозможным. Важно усилить ПВО для Харьковщины. И партнеры могут нам с этим помочь", – отмечает Зеленский.
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+11 Саня Мантула #401270
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Зеленопопим можна говорити на крики їхні "он же за страну!!!1111"
======= Зелі зробили в літаку ігрову систему.
Тобто....... цій істоті, в перельоті більше нічим зайнятись? Воно летить просити з тими "менеджерами" системи ПП\ПРО, так тільки ігор не хватає? Переліт 3-4-5- годин - так їм мля, тільки ігор бракувало для більш ефективного асфальтування повітряних шляхів з посадкою мільярда
порошенківдерев?
Я думав шо найбільш тупа категорія населення це совки і віруни, але бачу що це - зеленожёппі галасувальники заЗе. Воно їм тупо не просто плює в очі, але ще й робить більш важкі речі прямо не в очі, і нічого - може сказати "Якби вибори були зараз, то я би виграв"(!!!!)
ну це просто минікому не можемо дорікнути, навіть трампістам у тупості, бо ми хоч в цьому питанні - ПОПЕРЕДУ всіх, неможливо побити рекорд тупості стада, котре у нас заЗе. Ніколи ніхто цей рекорд упоротості не поб.є.
треба "вирізати" пускові установки С300 на кацапській території, або склади з ракетами, які відомо де розташовані ще з часів Совка
Почему горят аэродромы Ейска Морозовска Энгельса чЛенина Маркса и Сралина👹👺💥🐓💥🐔 Путлера 🐓