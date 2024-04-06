Число погибших в результате ночных ударов РФ по Харькову возросло до 7. ФОТОрепортаж
Число погибших в результате ночных ударов россиян по Харькову возросло до семи. Ранено – 11. Россияне атаковали с С-300
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов.
"Ночью Харьков атаковали с С-300. Враг снова бил дважды - прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре. Второй обстрел начался менее чем через полчаса после первого. Полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди побитых девятиэтажек - две воронки, размером 5 на 5 метров", - написал он.
Болвинов добавил: "К сожалению, есть семь погибших в результате этой атаки. Еще одиннадцать человек получили ранения".
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... певно там де "підрахування" вбитих дітей, як і викрадених. А може в літаках в яких літає кулєбка, там теж ігрові системи встановлюють, як і в літаку ""№1"?
а тепер подумаємо - Як саме Шольц та інші, має казати своїм виборцям про наші кулєби і про Найздатніші ігролідори ***********?
я би на місці Шольца захлинувся.... від сміху. совки мочаться, - за дідов. і до речі правий би був.
який же крінж. Шило, демпінгує
Владимир Александрович с трибуны ООН
Говорил про ЗАМАХ НА ШЕФИРА
Брат которого, как оказалось
Любит страну убийц буквально неземной любовью
А вот когда убиты украинские люди
Украинские детки, иногда немовлята
Президент не рвется выступить в ООН!
Значит ли это - что Владимиру Александровичу
Плевать на убитых украинцев ?
А вот за своих РАБОТОДАТЕЛЕЙ
За свою кормушку
Владимир Александрович удавится
И полезет за них на самую главную трибуну планеты
ИУДА!!!!