Число погибших в результате ночных ударов РФ по Харькову возросло до 7. ФОТОрепортаж

Число погибших в результате ночных ударов россиян по Харькову возросло до семи. Ранено – 11. Россияне атаковали с С-300

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов.

"Ночью Харьков атаковали с С-300. Враг снова бил дважды - прицельно по жилым многоэтажкам, детским садам и гражданской инфраструктуре. Второй обстрел начался менее чем через полчаса после первого. Полностью разрушена автозаправочная станция, повреждены линии электропередач. Среди побитых девятиэтажек - две воронки, размером 5 на 5 метров", - написал он.

Болвинов добавил: "К сожалению, есть семь погибших в результате этой атаки. Еще одиннадцать человек получили ранения".

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