Два человека пострадали в результате сброса оккупантами взрывчатки на Берислав. ФОТОрепортаж
Оккупанты продолжают атаковать дронами мирные населенные пункты в Бериславском районе Херсонской области. Сегодня россияне сбросили взрывчатку на Берислав и атаковали дронами-камикадзе жилой дом в Михайловке.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем военные РФ сбросили взрывной предмет с беспилотника возле магазина в Бериславе. Пострадали два человека. Минно-взрывные травмы и контузии получили 30-летний мужчина и женщина 53 лет. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. Дальнейшее лечение будет амбулаторным", - говорится в сообщении.
Кроме того, враг атаковал двумя дронами-камикадзе жилой дом в Михайловке. В здании выбиты стекла и двери, повреждена кровля. Без пострадавших.
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