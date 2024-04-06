Оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе: повреждены дома и общежитие. ФОТОрепортаж

В течение дня враг 7 раз бил по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе. Обстрелял район и из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударом находились Никополь и Мировская, Марганецкая, Покровская сельская громады.

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"Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка. Разорены две трехэтажки - общежитие и не эксплуатировавшееся здание. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.





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