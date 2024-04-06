Оккупанты применили модифицированную авиабомбу УМБП для удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Сегодня днем россияне ударили по гражданской городской застройке Харькова с использованием модифицированной авиабомбы УМБП.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22: у них - взрывные травмы, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Погиб 49-летний мужчина", - добавил он.

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