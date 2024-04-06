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Оккупанты применили модифицированную авиабомбу УМБП для удара по Харькову. ФОТОрепортаж

Сегодня днем россияне ударили по гражданской городской застройке Харькова с использованием модифицированной авиабомбы УМБП.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По уточненным данным, пострадали четыре человека: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22: у них - взрывные травмы, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Погиб 49-летний мужчина", - добавил он.

Также читайте: Россияне ударили по жилому району Харькова: один человек погиб, еще три пострадали, в том числе, 12-летняя девочка (обновлено)

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

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Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу Харкова

Также читайте: Харьков защищен, россияне делают вбросы по поводу наступления, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27129) Харьков (7479)


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Топ комментарии
+5
Хочу висловити своє обурення стосовно кацапобидла, але ж знов забанять на три дні
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06.04.2024 20:45
+4
грёбаные людоеды-кацапы реально серъёзно обеспокоены теорией, что знание - сила
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06.04.2024 20:49
+4
Я вот не пойму этой проблемы , управляемая бомба - это не гиперзвуковая ракета . Это планер , медленный и большой . Почему их не сбивают ?
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06.04.2024 21:07
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Хочу висловити своє обурення стосовно кацапобидла, але ж знов забанять на три дні
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06.04.2024 20:45 Ответить
грёбаные людоеды-кацапы реально серъёзно обеспокоены теорией, что знание - сила
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06.04.2024 20:49 Ответить
а постом нижче преЗЕ завіряє шо Харків захищений..
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06.04.2024 21:05 Ответить
Я вот не пойму этой проблемы , управляемая бомба - это не гиперзвуковая ракета . Это планер , медленный и большой . Почему их не сбивают ?
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06.04.2024 21:07 Ответить
а у тебе є система Купол??? чи може винищувачі??? уяви що над белгородом на висоті 10к летить літак чи 10 літаків. один скиає каб і цей каб летить до Харкова 3 хвилини а по території Україи 1 хв. тож самий дієвий спосіб збити каб, це здорва рогака!!! бо збивати треба носій " літак" а нам забороняють стріляти їхнею зброєю по тер параші. от така ..йня, маляа!!!
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06.04.2024 21:33 Ответить
Швидкість планування КАБів не більше, чим у крилатої ракети і збиватися вона може тими ж засобами ППО з радіолокаціним наведенням, наприклад С300. Хай краще здетонує десь у повітрі, не долетівши до цілі.
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06.04.2024 22:02 Ответить
Про С300 говорити не варто , на таку кількість КАБів ніяких ракет не вистачить , дуже дорого . Це потрібні оса , стріла чи щось подібне західне .
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06.04.2024 22:11 Ответить
40 км. за одну минуту . 2400 км/час , планер ?! А у ТЕБЯ мозги есть ?
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06.04.2024 21:41 Ответить
Папа римський з генсеком оон як реагували? Мабуть ніяк....
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06.04.2024 22:40 Ответить
Все ППО в Киеве,Днепре и Кривом Роге у голобородьки на вотчине,остальным шашлыки
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06.04.2024 23:06 Ответить
 
 