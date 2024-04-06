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Пять человек погибли, в том числе - 16-летняя девушка, и два человека получили ранения в результате артиллерийских обстрелов Донетчины. ФОТО

Оккупанты обстреляли из артиллерии Покровский район Донецкой области. Под ударами находились поселок Кураховка и город Красногоровка. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"6 апреля 2024 года войска РФ дважды обстреляли поселок Кураховку Покровского района. От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших - 38-летняя мать и ее дочь, 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по г. Красногоровке, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин", - говорится в сообщении.

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Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

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Как отмечается, населенные пункты враг атаковал с артиллерии.

Автор: 

обстрел (27129) Донецкая область (9642)


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Вічна пам'ять загиблим. Кацпська потвора здохни.
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06.04.2024 22:47 Ответить
Скі православні, здохніть усі разом!
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06.04.2024 22:50 Ответить
Будь проклята россия и все русские, хорошие и плохие.
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06.04.2024 22:58 Ответить
Чого вони там ждуть?! В 38 або 16 років що вам потрібно..?! Смерті або путлєра?!
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06.04.2024 23:47 Ответить
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07.04.2024 00:11 Ответить
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07.04.2024 00:37 Ответить
Якби не так, ..зеГниди на чолі з їбланами Наркомом Оманським та Єрмачмом через деякий час будуть співати свою пісню ,,пра єдиний нароТ,, та ,,пасматрєть в глаза,,!
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09.04.2024 16:02 Ответить
 
 