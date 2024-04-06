Пять человек погибли, в том числе - 16-летняя девушка, и два человека получили ранения в результате артиллерийских обстрелов Донетчины. ФОТО

Оккупанты обстреляли из артиллерии Покровский район Донецкой области. Под ударами находились поселок Кураховка и город Красногоровка. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в отделе информационной политики Донецкой областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"6 апреля 2024 года войска РФ дважды обстреляли поселок Кураховку Покровского района. От попадания снарядов государства-агрессора по территории частного сектора погибли 4 человека. Среди погибших - 38-летняя мать и ее дочь, 16 лет. Также получил ранение 52-летний мужчина.

Кроме того, оккупанты нанесли удар по г. Красногоровке, в результате чего погиб 25-летний мужчина. Также получил телесные повреждения 29-летний горожанин", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, населенные пункты враг атаковал с артиллерии.