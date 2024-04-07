Сутки на Харьковщине: удары по Харькову, Лозовскому и Харьковскому районам, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

В течение суток военные РФ наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

7 апреля в 00:40 враг атаковал Харьков БпЛА. В результате удара повреждены 10 частных домов, детский сад, три пятиэтажки, три автомобиля. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте.

Также оккупанты в 01.40 ударили "шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших. Часть беспилотников ликвидировали силы ПВО.

Вечером 6 апреля в 22:40 враг обстрелял Купянск. Разрушены два этажа 4-этажного жилого дома. Погибла 85-летняя женщина.

В Харькове в результате обстрела, произошедшего в 15.49, погиб 49-летний мужчина. Также 4 человека получили ранения: 47-летний мужчина и две женщины в возрасте 66 и 22 со взрывными травмами, а у 10-летней девочки диагностировали острую реакцию на стресс. Повреждены автомобили, учебное заведение.

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В результате артобстрела в поселке Казачья Лопань поврежден частный дом и приусадебные здания. Неоднократно за сутки оккупанты обстреливали авиабомбами и из артиллерии Липцы. Повреждены помещения магазина, дорожное полотно.

В селе Кутузовка КАБом повреждено помещение учебного заведения.

В 12.30 враг из артиллерии нанес удар по городу Купянск. Повреждены жилые здания. Ранен гражданский мужчина.

6 апреля в 10.00 оккупанты обстреляли управляемой ракетой Боровую. Повреждены более 30 жилых домов, хозяйственные постройки, здание почты. Ранения получили 48- и 39-летний местные жители.







