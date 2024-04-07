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Акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку украинских пленных прошла на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 апреля, на Софийской площади в центре Киева прошла акция в поддержку украинских пленных "Не молчи. Плен убивает".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Аналогичные акции прошли в ряде других городов нашей страны.

Организаторы и участники акции вышли на улицы, чтобы напомнить о защитниках "Азовстали" и других военных, которые до сих пор находятся в плену.

"Каждый день пребывания в плену - ад для наших военных и гражданских заложников и боль ожидания для их семей и друзей", - напоминают организаторы и призывают украинцев активно приобщаться к мероприятиям в поддержку пленных.

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Акція Не мовчи, полон вбиває

Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває
Акція Не мовчи, полон вбиває

Акція Не мовчи, полон вбиває

Видео и фото: Олег Богачук

Автор: 

акция (2425) Богачук Олег (1462) Азовсталь (376) пленные (2139)


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Топ комментарии
+7
ЗЄля, де ''Азовці''?! Може його на них обміняти! Всеодно прострочений!
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07.04.2024 14:39
+2
Проводьте під домом Єрьмака - він же розповідав, що про всьо домовився
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07.04.2024 14:37
+1
Піди скажи отим людям теж саме в очі!
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07.04.2024 14:41
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Піди скажи отим людям теж саме в очі!
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07.04.2024 14:41 Ответить
У Чернівцях кожної неділі на площі теж саме.
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07.04.2024 16:19 Ответить
Як стверджує автор публікації цього https://twitter.com/i/status/1776892443251933677 відео , мав місцке розстріл рашистами українських полонених в Кринках.
Хоча видно, що вогонь ведеться вже по мертвих тілах.
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07.04.2024 14:35 Ответить
Проводьте під домом Єрьмака - він же розповідав, що про всьо домовився
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07.04.2024 14:37 Ответить
ЗЄля, де ''Азовці''?! Може його на них обміняти! Всеодно прострочений!
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07.04.2024 14:39 Ответить
До зеленського теж питання, де Азовці?
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07.04.2024 18:08 Ответить
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09.04.2024 01:14 Ответить
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09.04.2024 01:15 Ответить
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09.04.2024 01:16 Ответить
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09.04.2024 01:19 Ответить
 
 