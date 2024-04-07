Акция "Не молчи. Плен убивает" в поддержку украинских пленных прошла на Софийской площади в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 апреля, на Софийской площади в центре Киева прошла акция в поддержку украинских пленных "Не молчи. Плен убивает".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Аналогичные акции прошли в ряде других городов нашей страны.

Организаторы и участники акции вышли на улицы, чтобы напомнить о защитниках "Азовстали" и других военных, которые до сих пор находятся в плену.

"Каждый день пребывания в плену - ад для наших военных и гражданских заложников и боль ожидания для их семей и друзей", - напоминают организаторы и призывают украинцев активно приобщаться к мероприятиям в поддержку пленных.

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Видео и фото: Олег Богачук