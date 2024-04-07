Защищая Украину, погиб командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича Сергей Коновал "Норд". ФОТО

Вчера, 6 апреля, защищая Украину, погиб пластун Сергей Коновал "Норд" – командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича "Хаммера", действующего в составе 67-й отдельной механизированной бригады, созданной на базе ГУК "Правый сектор".

Об этом сообщают в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Побратим Богдан Бутковский написал: "Сергей с юных лет всеми доступными методами занимался учебной и культурно-просветительской деятельностью. С начала полномасштабной войны, он, как опытный атовец пошел на фронт… О таком командире можно только мечтать! Если бы все командиры были такими, как Норд, мы бы уже выгнали врагов из Украины.

В публикации отмечается, что Сергей был членом пластового куреня Орден Крестоносцев.

Родился в 1992 году в Тернополе, воспитанник организации Тернопольский Пласт. Участник Революции Достоинства. На фронте с марта 2014г. Доктор, еще студентом воевал парамедиком в Счастье, Станице Луганской, Песках в составе Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры • Hospitallers Paramedics.

Читайте также: Запорожский журналист и воин ВСУ Олег Шемчук признан погибшим. Он пропал без вести под Бахмутом осенью 2022 года

С февраля 2022 года участвовал в боевых действиях в Киевской, Харьковской, Донецкой областях. Вместе со своей ротой оборонял Бахмут. Отмечен президентом Украины орденом "За мужество". Только несколько месяцев назад женился на волонтерке Ольге Данченко. Соболезнование близким и родным. Вечная слава Герою.