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Новости Фото Война
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Защищая Украину, погиб командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича Сергей Коновал "Норд". ФОТО

Вчера, 6 апреля, защищая Украину, погиб пластун Сергей Коновал "Норд" – командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича "Хаммера", действующего в составе 67-й отдельной механизированной бригады, созданной на базе ГУК "Правый сектор".

Об этом сообщают в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Побратим Богдан Бутковский написал: "Сергей с юных лет всеми доступными методами занимался учебной и культурно-просветительской деятельностью. С начала полномасштабной войны, он, как опытный атовец пошел на фронт… О таком командире можно только мечтать! Если бы все командиры были такими, как Норд, мы бы уже выгнали врагов из Украины.

В публикации отмечается, что Сергей был членом пластового куреня Орден Крестоносцев.

Родился в 1992 году в Тернополе, воспитанник организации Тернопольский Пласт. Участник Революции Достоинства. На фронте с марта 2014г. Доктор, еще студентом воевал парамедиком в Счастье, Станице Луганской, Песках в составе Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры • Hospitallers Paramedics.

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Загиблий воїн Сергій Коновал

С февраля 2022 года участвовал в боевых действиях в Киевской, Харьковской, Донецкой областях. Вместе со своей ротой оборонял Бахмут. Отмечен президентом Украины орденом "За мужество". Только несколько месяцев назад женился на волонтерке Ольге Данченко. Соболезнование близким и родным. Вечная слава Герою.

Автор: 

потери (4382)


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Топ комментарии
+30
Каких людей мы теряем!!!!
Пассионарных
Идейных
Настоящих патриотов
А в это время у Владимира Александровича
Бесконечный ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
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07.04.2024 15:46
+24
ЧОМУ ? немає слів , сльоза і розпач. Уклін за справжнього сина
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07.04.2024 15:50
+21
Герою Слава !!! 🙏 Господи, пробачь нам, 19 р!
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07.04.2024 15:46
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Каких людей мы теряем!!!!
Пассионарных
Идейных
Настоящих патриотов
А в это время у Владимира Александровича
Бесконечный ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
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07.04.2024 15:46 Ответить
Так це 73% треба дякувати що обрали малороса у мішку.
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07.04.2024 15:56 Ответить
Одне но, він не кіт, а руснявий малорос.
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07.04.2024 16:27 Ответить
Он для меня - абсолютный совок
Малоросс - это для него много
Он сын своего отца
Который ну точно бывший сотрудник КГБ
А у сотрудников КГБ дети по определению
Тоже служат в КГБ
И я уверена , что Владимир Александрович продолжил дело своего отца
И у него получилась невероятная карьера в ФСБ
ГЕРОЙ РОССИИ!
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07.04.2024 16:31 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 Господи, пробачь нам, 19 р!
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07.04.2024 15:46 Ответить
ЧОМУ ? немає слів , сльоза і розпач. Уклін за справжнього сина
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07.04.2024 15:50 Ответить
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07.04.2024 17:01 Ответить
Справа його не буде похована! Герою Слава!
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07.04.2024 18:53 Ответить
Світла памʼять Герою України ...😪😪😪
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07.04.2024 22:43 Ответить
 
 