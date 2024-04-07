Защищая Украину, погиб командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича Сергей Коновал "Норд". ФОТО
Вчера, 6 апреля, защищая Украину, погиб пластун Сергей Коновал "Норд" – командир 2-й роты 2-го стрелкового батальона им. Тараса Бобанича "Хаммера", действующего в составе 67-й отдельной механизированной бригады, созданной на базе ГУК "Правый сектор".
Об этом сообщают в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Побратим Богдан Бутковский написал: "Сергей с юных лет всеми доступными методами занимался учебной и культурно-просветительской деятельностью. С начала полномасштабной войны, он, как опытный атовец пошел на фронт… О таком командире можно только мечтать! Если бы все командиры были такими, как Норд, мы бы уже выгнали врагов из Украины.
В публикации отмечается, что Сергей был членом пластового куреня Орден Крестоносцев.
Родился в 1992 году в Тернополе, воспитанник организации Тернопольский Пласт. Участник Революции Достоинства. На фронте с марта 2014г. Доктор, еще студентом воевал парамедиком в Счастье, Станице Луганской, Песках в составе Медицинский Добровольческий Батальон Госпитальеры • Hospitallers Paramedics.
С февраля 2022 года участвовал в боевых действиях в Киевской, Харьковской, Донецкой областях. Вместе со своей ротой оборонял Бахмут. Отмечен президентом Украины орденом "За мужество". Только несколько месяцев назад женился на волонтерке Ольге Данченко. Соболезнование близким и родным. Вечная слава Герою.
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А в это время у Владимира Александровича
Бесконечный ПИР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ!!!
Малоросс - это для него много
Он сын своего отца
Который ну точно бывший сотрудник КГБ
А у сотрудников КГБ дети по определению
Тоже служат в КГБ
И я уверена , что Владимир Александрович продолжил дело своего отца
И у него получилась невероятная карьера в ФСБ
ГЕРОЙ РОССИИ!