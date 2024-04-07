Последствия вражеских ударов по центру Харькова: 5 пострадавших, повреждены дома, учебные заведения, кафе и общежитие (обновлено). ФОТОрепортаж
Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
В 14:19 все очаги возгорания ликвидированы.
По данным Харьковской областной прокуратуры, днем враг ударил по жилому массиву центра Харькова - пять человек пострадали.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района г. Харькова.
Пострадали пять мирных жителей. У 45-летнего мужчины осколочные ранения. У четырех женщин от 37 до 72 лет острая реакция на стресс.
Вследствие ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили, гаражи и т.д.
По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рішення повинне бути. Якщо наполегливо працювати. То його можно знайти- як захістити місто.
Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул президент.