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Новости Фото Война
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Последствия вражеских ударов по центру Харькова: 5 пострадавших, повреждены дома, учебные заведения, кафе и общежитие (обновлено). ФОТОрепортаж

Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

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Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова

В 14:19 все очаги возгорания ликвидированы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, днем враг ударил по жилому массиву центра Харькова - пять человек пострадали.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района г. Харькова.

Пострадали пять мирных жителей. У 45-летнего мужчины осколочные ранения. У четырех женщин от 37 до 72 лет острая реакция на стресс.

Вследствие ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили, гаражи и т.д.

Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків
Харків

По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).

Автор: 

обстрел (27165) Харьков (7490)


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Топ комментарии
+7
Хєр вам, кацапи, а не Харків!
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07.04.2024 16:26
+3
Шефір заповідав дружити з Рашкою і любити її. Тому,думаю,відплатних ударів по Рашці знову не буде...А от на думку Шефіра,тільки життя т.з. русскіх мають значення,життя українців це така дрібниця,що Шефіру і Ко навіть згадувати про це недоречно.
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07.04.2024 16:30
+2
Требо шукати асіметрічну відповідь! Не може бути так щоб нічого не було!

Рішення повинне бути. Якщо наполегливо працювати. То його можно знайти- як захістити місто.
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07.04.2024 16:44
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Хєр вам, кацапи, а не Харків!
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07.04.2024 16:26 Ответить
нюхнуть
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07.04.2024 16:55 Ответить
Шефір заповідав дружити з Рашкою і любити її. Тому,думаю,відплатних ударів по Рашці знову не буде...А от на думку Шефіра,тільки життя т.з. русскіх мають значення,життя українців це така дрібниця,що Шефіру і Ко навіть згадувати про це недоречно.
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07.04.2024 16:30 Ответить
вы мне лучше покажите последствия потопа в Орске и Оренбурге , никогда еще Бумеранг не был таким красивым
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07.04.2024 16:33 Ответить
зє-ля, де ППО?
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07.04.2024 16:38 Ответить
у буржуев
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07.04.2024 16:39 Ответить
Наше теж їм віддали?
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07.04.2024 17:24 Ответить
Требо шукати асіметрічну відповідь! Не може бути так щоб нічого не було!

Рішення повинне бути. Якщо наполегливо працювати. То його можно знайти- як захістити місто.
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07.04.2024 16:44 Ответить
https://t.me/voynareal/87235 Бєлгород, Курськ та Воронеж під атакою невідомих БПЛА У русні в пабліках паніка, що їх атакували «британські реактивні безпілотники».👀
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07.04.2024 16:50 Ответить
По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске.
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07.04.2024 16:57 Ответить
"РФ ждет ответ": Зеленский собрал генералов
Вооруженные силы Украины готовят ответ для российских захватчиков - очень конкретный и справедливый, подчеркнул президент.
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07.04.2024 17:02 Ответить
Вы что, верите этому балаболу? Он уже раз сто угрожал ответом. И где он?
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07.04.2024 18:06 Ответить
Один московитский блогер злорадствует с обстрелов Харькова и призывает обстреливать еще.
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07.04.2024 18:44 Ответить
Коли москва, єдине питання.
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07.04.2024 21:18 Ответить
 
 