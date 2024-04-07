Последствия вражеских ударов по центру Харькова: 5 пострадавших, повреждены дома, учебные заведения, кафе и общежитие (обновлено). ФОТОрепортаж

Спасатели оперативно ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

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В 14:19 все очаги возгорания ликвидированы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, днем враг ударил по жилому массиву центра Харькова - пять человек пострадали.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 7 апреля около 11:45 вооруженные силы РФ обстреляли жилой квартал Шевченковского района г. Харькова.

Пострадали пять мирных жителей. У 45-летнего мужчины осколочные ранения. У четырех женщин от 37 до 72 лет острая реакция на стресс.

Вследствие ударов повреждено по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежитие, гостиница, автомобили, гаражи и т.д.





















По предварительным данным, по городу враг выпустил из самолета два УМПБ (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас).