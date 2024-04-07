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В течение дня оккупанты 8 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии, поврежден инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж

Никопольский район Днепропетровской области в течение 7 апреля пережил 8 вражеских атак. Пять раз агрессор применил дроны-камикадзе, трижды ударил из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Террор пришелся на Никополь, Марганецкую, Мировскую и Первомайскую громады. Повреждены частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

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обстрел (27165) Никополь (1021) Днепропетровская область (3953)


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