В течение дня оккупанты 8 раз атаковали Никопольщину дронами-камикадзе и из артиллерии, поврежден инфраструктурный объект. ФОТОрепортаж

Никопольский район Днепропетровской области в течение 7 апреля пережил 8 вражеских атак. Пять раз агрессор применил дроны-камикадзе, трижды ударил из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Террор пришелся на Никополь, Марганецкую, Мировскую и Первомайскую громады. Повреждены частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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