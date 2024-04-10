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За день оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину: запустили 5 дронов-камикадзе и дважды ударили из артиллерии. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области Никополь, Мировская и Покровская сельская громады пострадали от вражеских атак. Дважды агрессор ударил из артиллерии, направил полдесятка БПЛА.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, изуродованы пятиэтажка, три частных дома, не эксплуатируемое здание, столовая, линия электропередач. Повреждена хозяйственная постройка, еще одна – разрушена. Разбиты три админздания. Повреждены легковушка и автобус. Еще один автомобиль – уничтожен пожаром.

"Ударили дроном-камикадзе российские войска и по Апостоловской громаде Криворожского района. Последствия устанавливаются. Главное, что нет пострадавших", - написали в ОВА.

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Обстріл приватного сектору на Нікопольщині
Обстріл приватного сектору на Нікопольщині
Обстріл приватного сектору на НікопольщиніПошкоджена багатоповерхівка на Нікопольщині

Пошкоджене авто після обстрілу Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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