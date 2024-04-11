Ночью оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Селидово, повреждения в промышленной зоне. ФОТОрепортаж

В течение суток Донетчина испытала 1637 вражеских обстрелов, оккупанты били по 9 населенным пунктам: городам Красногоровке, Курахово, Торецку, поселкам Острому, Кураховке, Нью-Йорку, Очеретино, селам Галицыновке, Новоселовке Первой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой области Вадим Филашкин.

Волновахский район

В Багатыре Великоновоселковской громады повреждено нежилое помещение. Кассетными боеприпасами обстреляна Новоукраинка Угледарской громады.

Покровский район

"В ночь на 11 апреля российские войска ударили по Селидову четырьмя ракетами из ЗРК "С-300". Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительным данным, люди не пострадали", - сообщили в полиции Донецкой области.

В Красногоровке ранен человек, еще 1 человек ранен в Новоселовке Первой Очеретинской громады. В Курахово повреждено 7 частных домов, в Остром – 1 дом, в Кураховке – инфраструктурный объект.

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Ямполевка и Терны. Под огнем - окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В результате обстрелов в Нью-Йорке поврежден частный дом. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 3 многоэтажки.

"Управляемую авиабомбу "КАБ-250" Россия сбросила вчера на Торецк - разрушила резервуар для накопления воды. Сегодня ночью россияне нанесли по городу еще один бомбовый удар, повредили магазин", - сообщили в полиции области.

С линии фронта эвакуированы 244 человека, в том числе - 28 детей.

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