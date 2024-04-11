Взрыв в квартире в Кривом Роге: Из-под завалов достали тело мужчины, 7 человек пострадали. ФОТОрепортаж

На месте взрыва в девятиэтажке в Кривом Роге из-под завалов достали тело мужчины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"На месте взрыва, произошедшего ночью в девятиэтажке, работают все службы. Спасатели, полиция, медики, коммунальщики. Продолжается разбор разбитых конструкций - повреждены перекрытия между 3-м и 5-м этажами. Поисковую операцию уже завершили. Из-под завалов достали тело погибшего 47-летнего мужчины. Медпомощь оказали 7 людям. Двое из них - в больнице, в состоянии средней тяжести. Еще больше 20 жителей поддержали психологи, дежурящие на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшей школе был развернут штаб. Пострадавшие могут получить стройматериалы, чтобы временно закрыть выбитые окна. Там же составляют реестр поврежденного имущества.

"На данный момент известно, что разбиты 39 квартир. Специалисты продолжают обследование. Параллельно укрепляют конструкции. Установили опоры на 2-м и 4-м этажах. В дом уже вернули свет, воду и газ", - добавил глава ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге ночью произошел взрыв в девятиэтажке, не связанный с боевыми действиями. Пострадали 7 человек, также люди могут находиться под завалами.

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