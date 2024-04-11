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"Оружие победы" на марках: Укрпочта опубликовала новые фото марок, посвященных украинскому оружию. ФОТО

Укрпочта опубликовала больше фото почтовых марок "Оружие Победы. Made in Ukraine", разработанных вместе с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

Фото марок опубликовал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас, когда партнеры медлят с помощью, именно оружие с пометкой "Сделано в Украине" "способно сделать так, чтобы Давид победил большого и больного головой Голиафа".

Марки будут выпущены 13 апреля. На этот день приходятся вторая годовщина затопления крейсера "Москва" и день работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

Также смотрите: "Укрпочта" продолжает серию "Города-Герои" выпуском марки об Ахтырке. ФОТО

На марках изобразили:

  • беспилотные комплексы "Shark" и "Лютый",
  • один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон",
  • самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана",
  • бронеавтомобиль "Казак"
  • морской дрон MAGURA V5.

Также смотрите: Десять лет войны: "Укрпочта" объявила о выпуске марки "И будет весна". ФОТО

Марки и открытки с оружием пока можно заказать по ссылке. А с 13-15 апреля – приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране.

зброя перемоги
зброя перемоги
зброя перемоги

Автор: 

оружие (10217) Укрпочта (310) Смелянский Игорь (66) марка (33)


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Топ комментарии
+17
Є ще такий дизайн.

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11.04.2024 11:48
+11
Вже пізаібали тими марками.
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11.04.2024 11:44
+7
Потужно, ска! Давай нових марок у відповідь на удари по ТЕЦ!
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11.04.2024 11:51
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Вже пізаібали тими марками.
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11.04.2024 11:44 Ответить
І це тобі не так...
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11.04.2024 11:50 Ответить
Все так......у нашому відділенні укрпошти крім Нової марки нічого не змінилось з 1985 року коли зробили перший і останній ремонт
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11.04.2024 11:56 Ответить
А що ж тут "так"?
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11.04.2024 11:56 Ответить
Марка симпатична
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11.04.2024 12:05 Ответить
Вибирай... марки або відосіки
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11.04.2024 11:54 Ответить
Це як. Бути чи не бути)))
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11.04.2024 12:04 Ответить
Як фільм матріца))
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11.04.2024 12:08 Ответить
Ну звісно! На марках воно легше штампувати... Подаруйте їх Байдену...
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11.04.2024 11:45 Ответить
Є ще такий дизайн.

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11.04.2024 11:48 Ответить
Потужно, ска! Давай нових марок у відповідь на удари по ТЕЦ!
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11.04.2024 11:51 Ответить
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11.04.2024 11:55 Ответить
Коли одні аферисти призначають інших аферистів пиляти бабло, а не робити діло. Зробили_разом!
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11.04.2024 12:03 Ответить
НУ ЦЕ ПОТУЖНІШЕ НІЖ ОБІЦЯНКИ ПАРТНЕРІВ
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11.04.2024 11:52 Ответить
тим часом, удари по кацапських НПЗ прининилися, що красномовно говорить про послух зеленого хрипуна наказам з США ті 2 удари одразу після візиту саллівана в Київ були просто прикриттям - можливістю створити іллюзію непослуху і самостійності української псевдо-влади
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11.04.2024 11:52 Ответить
А "Богдана" що там робить?
Її же всі ексПЕРДи обісрали!
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11.04.2024 11:53 Ответить
Слабке шассі і рама для такої гармати як 155 , а зробити нову в цих умовах і довго і дорого і незрозумілі перспективи ,,,,
тому краще купувати арчер і цезар
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11.04.2024 12:27 Ответить
По-перше, а ти БАЧИВ то "слабке шасі"? Є фотографії пошкоджень, чи тільки "експертне мнение"?
По-друге, а тобі ПРОДАЮТЬ ті арчери та цезарі?
Прикинь, до середини 2022 року ніяких арчерів та ніяких цезарів, ні за які гроші, ніхто Україні НЕ ПРОДАВАВ.
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11.04.2024 12:31 Ответить
ну хоч на малюнках
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11.04.2024 12:52 Ответить
Ше, не всралися, а вже туалетний папір роздали і радять підтиратися. Не стрибай поки не крикнеш гоп.
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11.04.2024 17:13 Ответить
 
 