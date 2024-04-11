"Оружие победы" на марках: Укрпочта опубликовала новые фото марок, посвященных украинскому оружию. ФОТО

Укрпочта опубликовала больше фото почтовых марок "Оружие Победы. Made in Ukraine", разработанных вместе с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.

Фото марок опубликовал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сейчас, когда партнеры медлят с помощью, именно оружие с пометкой "Сделано в Украине" "способно сделать так, чтобы Давид победил большого и больного головой Голиафа".

Марки будут выпущены 13 апреля. На этот день приходятся вторая годовщина затопления крейсера "Москва" и день работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

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На марках изобразили:

беспилотные комплексы "Shark" и "Лютый",

один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон",

самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана",

бронеавтомобиль "Казак"

морской дрон MAGURA V5.

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Марки и открытки с оружием пока можно заказать по ссылке. А с 13-15 апреля – приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране.





