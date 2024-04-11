"Оружие победы" на марках: Укрпочта опубликовала новые фото марок, посвященных украинскому оружию. ФОТО
Укрпочта опубликовала больше фото почтовых марок "Оружие Победы. Made in Ukraine", разработанных вместе с Министерством по стратегическим отраслям промышленности.
Фото марок опубликовал гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что сейчас, когда партнеры медлят с помощью, именно оружие с пометкой "Сделано в Украине" "способно сделать так, чтобы Давид победил большого и больного головой Голиафа".
Марки будут выпущены 13 апреля. На этот день приходятся вторая годовщина затопления крейсера "Москва" и день работника оборонно-промышленного комплекса Украины.
На марках изобразили:
- беспилотные комплексы "Shark" и "Лютый",
- один из крупнейших FPV-дронов "Эскадрон",
- самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана",
- бронеавтомобиль "Казак"
- морской дрон MAGURA V5.
Марки и открытки с оружием пока можно заказать по ссылке. А с 13-15 апреля – приобрести в отделениях Укрпочты по всей стране.
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Її же всі ексПЕРДи обісрали!
тому краще купувати арчер і цезар
По-друге, а тобі ПРОДАЮТЬ ті арчери та цезарі?
Прикинь, до середини 2022 року ніяких арчерів та ніяких цезарів, ні за які гроші, ніхто Україні НЕ ПРОДАВАВ.