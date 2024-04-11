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Боевой медик Роман Юхневич погиб в результате ракетного удара РФ по Одесщине 10 апреля. ФОТО

В результате повторного ракетного удара России по транспортно-логистической инфраструктуре Одесщины вечером 10 апреля погиб ветеран войны и член общественной организации "Українська служба порятунку" Роман Юхневич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава общественной организации "Українська служба порятунку" Павел Диба.

"Сегодня, в результате вражеского обстрела Одесщины, погиб наш член организации, ветеран войны, настоящий патриот Украины, мужественный человек Роман Юхневич", - говорится в сообщении.

Глава ОО ветеранов и инвалидов АТО "Рапіра" Геннадий Дашко написал, что Роман был боевым медиком.

Роман Юхневич
Боевой медик Роман Юхневич

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Как сообщили родные Романа, он погиб во время повторного ракетного удара, когда оказывал помощь пострадавшим от первого попадания.

О времени и месте похорон сообщат позже.

Ракетный удар по Одесщине 10 апреля

Российские оккупанты нанесли двойной удар баллистическими ракетами по Одесскому району. В результате ракетной атаки погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, среди погибших - 1 ребенок.

Оккупанты ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры Одесщины.

Автор: 

Одесская область (3567) жертвы (2072)


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Виражаю співчуття рідним і близьким мого колеги військового медика Романа Юхневича. Царство Небесне тобі воїн, земля пухом. 🇺🇦
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11.04.2024 12:15 Ответить
 
 