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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения в результате обстрела оккупантами Сумщины. ФОТОрепортаж

В результате очередных обстрелов россиянами приграничных громад Сумской области есть раненые, среди которых несовершеннолетний.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"11 апреля 2024 в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Сумской области.

Около 12:00 враг обстрелял Эсманскую громаду, ранения получили 30-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Уже в 14:00 агрессор атаковал Ворожбянскую громаду, ранен 16-летний подросток и его 36-летняя мать. Повреждены транспортные средства, частные домовладения и линии электропередач", - говорится в сообщении.

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Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини
Обстріл Сумщини

Автор: 

обстрел (27151) Сумская область (3129)


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на рашкє дуже багато нпз, навіщо їм стільки...
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11.04.2024 17:21 Ответить
Саме слабе місце на рф - це дамби!
А крім того - бобри за нас....
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11.04.2024 17:41 Ответить
Нежить кацапська песика вбила.
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11.04.2024 17:38 Ответить
 
 