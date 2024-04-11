Четыре человека, в том числе 16-летний подросток, получили ранения в результате обстрела оккупантами Сумщины. ФОТОрепортаж
В результате очередных обстрелов россиянами приграничных громад Сумской области есть раненые, среди которых несовершеннолетний.
Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"11 апреля 2024 в течение дня, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреливали гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Сумской области.
Около 12:00 враг обстрелял Эсманскую громаду, ранения получили 30-летний мужчина и 71-летняя женщина.
Уже в 14:00 агрессор атаковал Ворожбянскую громаду, ранен 16-летний подросток и его 36-летняя мать. Повреждены транспортные средства, частные домовладения и линии электропередач", - говорится в сообщении.
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