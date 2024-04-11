Россияне нанесли авиаудар по с. Большие Проходы на Харьковщине: четыре человека ранены, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Вследствие российского авиаудара по селу Большие Проходы в Харьковской области пострадали четверо мирных граждан.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"11 апреля около 16:00 ВС РФ нанесли авиаудар по с. Большие Проходы Харьковского района. Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных сооружений. Произошел пожар.
Получил осколочные ранения 75-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, враг атаковал село авиабомбой.
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stels400
показать весь комментарий11.04.2024 19:33 Ответить Мне нравится 0
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