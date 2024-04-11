Россияне нанесли авиаудар по с. Большие Проходы на Харьковщине: четыре человека ранены, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Вследствие российского авиаудара по селу Большие Проходы в Харьковской области пострадали четверо мирных граждан.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"11 апреля около 16:00 ВС РФ нанесли авиаудар по с. Большие Проходы Харьковского района. Поврежден ряд жилых домов и хозяйственных сооружений. Произошел пожар.

Получил осколочные ранения 75-летний мужчина, он госпитализирован в больницу. У двух женщин острая реакция на стресс. Еще одна жительница получила легкие телесные повреждения, медики оказали ей помощь на месте", - говорится в сообщении.

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По предварительным данным, враг атаковал село авиабомбой.





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