В Криворожском районе обломки "шахедов" упали на территорию объекта критической инфраструктуры, Никопольщину атаковали FPV-дронами. ФОТОрепортаж
В результате атаки "шахедов" на Днепропетровщину возник пожар на территории объекта критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью подразделения ВК "Схід" уничтожили в Криворожском районе 4 "шахеда". Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь погасили", - говорится в сообщении.
В то же время Никопольщину россияне атаковали FPV-дронами. По Мировской громаде попали 2 БПЛА. Повреждены два частных дома.
Погибших и пострадавших нет.
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