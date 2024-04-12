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В Криворожском районе обломки "шахедов" упали на территорию объекта критической инфраструктуры, Никопольщину атаковали FPV-дронами. ФОТОрепортаж

В результате атаки "шахедов" на Днепропетровщину возник пожар на территории объекта критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью подразделения ВК "Схід" уничтожили в Криворожском районе 4 "шахеда". Обломки упали на территорию объекта критической инфраструктуры. Там произошел пожар. Спасатели огонь погасили", - говорится в сообщении.

В то же время Никопольщину россияне атаковали FPV-дронами. По Мировской громаде попали 2 БПЛА. Повреждены два частных дома.

Погибших и пострадавших нет.

Также смотрите: За день оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину: запустили 5 дронов-камикадзе и дважды ударили из артиллерии. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27151) Днепропетровская область (3948)


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