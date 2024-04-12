На Киевщине саперы изъяли боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, - ГСЧС. ФОТО
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
"Сегодня (11 апреля - ред.) саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили о необходимости всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги, не снимать работу противовоздушной обороны, не подходить к обломкам ракет и звонить по телефону "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов.
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neverlok lok
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