На Киевщине саперы изъяли боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, - ГСЧС. ФОТО

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня (11 апреля - ред.) саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили о необходимости всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги, не снимать работу противовоздушной обороны, не подходить к обломкам ракет и звонить по телефону "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

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