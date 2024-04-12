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На Киевщине саперы изъяли боевую часть российской крылатой ракеты Х-101, - ГСЧС. ФОТО

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли боевую часть российской ракеты Х-101 в Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня (11 апреля - ред.) саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли боевую часть ракеты X-101 в Вышгородском районе. Теперь она не представляет угрозы для местных жителей", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили о необходимости всегда реагировать на сигналы воздушной тревоги, не снимать работу противовоздушной обороны, не подходить к обломкам ракет и звонить по телефону "101" в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

Также смотрите: Пиротехники ГСЧС обезвредили в Донецкой области авиабомбу ФАБ-500. ФОТО

Сапери вилучили ракету Х-101 на Київщині

Автор: 

Киевская область (4135) крылатые ракеты (881) ГСЧС (4967)


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650 кг
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12.04.2024 09:22 Ответить
Бачив вчора цю машину, як вона з сиренами та маячками неслася
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12.04.2024 09:30 Ответить
Раніше ще були білі з крутими маніпуляторами на базі Фіони (чи щось таке). Давно не видно.
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12.04.2024 19:12 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
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12.04.2024 11:14 Ответить
 
 