Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - 3 района области, ранен человек. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли три района Донетчины, в результате чего был ранен 1 человек.

Об этом заявил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Красногоровке ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской громаде обстреляно Острое.

Краматорский район

В Торском Лиманской громады разрушен дом, повреждено еще 6 домов. В Николаевской громаде поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома в Стенках.

Бахмутский район

В Торецке повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Сиверской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 151 человек, в том числе, 16 детей.

Также смотрите: Ночью оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по Селидово, повреждения в промышленной зоне. ФОТОрепортаж





