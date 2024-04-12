Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов - 3 района области, ранен человек. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли три района Донетчины, в результате чего был ранен 1 человек.
Об этом заявил председатель ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Красногоровке ранен человек, разрушен дом. В Очеретино повреждена многоэтажка. В Кураховской громаде обстреляно Острое.
Краматорский район
В Торском Лиманской громады разрушен дом, повреждено еще 6 домов. В Николаевской громаде поврежден дом в Пискуновке. В Константиновской громаде повреждены 2 частных дома в Стенках.
Бахмутский район
В Торецке повреждена многоэтажка, в Щербиновке — инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 5 многоэтажек и 4 частных дома. В Серебрянке Сиверской громады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 22 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 151 человек, в том числе, 16 детей.
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