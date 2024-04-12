Разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал осужденных в колонии и планировал помогать российским ДРГ на севере Украины, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала новые попытки ФСБ создать свою агентурную сеть в приграничных районах на севере Украины. Злоумышленники должны собирать разведданные Сил обороны и способствовать прорыву российских диверсионно-разведывательных групп. Так, в исправительной колонии на Житомирщине разоблачен заключенный-агент ФСБ, который вербовал других осужденных для подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что потенциальными "кандидатами" для вербовки были арестованые уголовники, у которых заканчивался срок наказания. Основной фигурант также должен был выйти на свободу в ближайшее время.

После выхода из тюрьмы они должны были "рассредоточиться" по территории Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областей, чтобы отслеживать геолокации Сил обороны на приграничье.

Еще одной их задачей был сбор информации об охране объектов критической инфраструктуры, в частности, водоканалов и энергопредприятий.

Враг планировал использовать эти сведения для подготовки маршрутов прорыва собственных ДРГ в обход укрепрайонов и огневых позиций украинских защитников. Также разведданные требовались рашистам для определения целей российских диверсий в приграничных регионах Украины.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеские планы, которые узнала в ходе документирования заключенного, работавшего на ФСБ.

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По данным следствия, заключенный-фигурант был завербован российской спецслужбой, когда отбывал наказание в тюрьме на временно оккупированной части Луганщины. Туда он попал еще в 2012 году за совершение тяжкого преступления.

Перед началом полномасштабного вторжения его этапировали в пенитенциарное учреждение на подконтрольную Украине территорию как жителя Черниговщины.

До выезда из временно захваченного региона заключенный получил задачу от ФСБ по поводу подрывной деятельности против Украины. После освобождения через заранее оговоренный номер телефона он должен был повторно выйти на российских кураторов и уточнить задание.

Для выполнения вражеского указания фигурант должен был сформировать агентурную группу и поддерживать с ней связь через мессенджер.

Следователи украинской спецслужбы сообщили заключенному-агенту ФСБ о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14 (подготовка к уголовному правонарушению, подыскивание соучастников, а также другое умышленное создание условий для совершения уголовного преступления);

ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

Обвинительный акт уже направлен в суд. Злоумышленнику грозит еще 15 лет тюрьмы.

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