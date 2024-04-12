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Новости Фото Война
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2 тыс. FPV-дронов, строительную технику и ремонтные мастерские получат бригады ВСУ на Востоке. ФОТОрепортаж

Воины, защищающие Украину на Востоке, получат 2 тысячи FPV дронов, строительную технику, передвижные ремонтные мастерские и другое снаряжение, закупленное Фондом Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По словам пятого президента, с начала года это уже четвертая крупная партия дронов-камикадзе, которые сейчас в условиях дефицита артиллерийских снарядов спасают украинских защитников. Дроны оснащены платами инициации, часть из них уже со взрывчаткой. Общая стоимость этой партии техники – 48 млн грн.

Порошенко

"Верховная Рада наконец-то проголосовала закон о мобилизации. Он, к сожалению, не учел огромное количество требований. Первое – это защитить Украину, и второе – это защитить солдата. Странным образом из закона исчезли и четкий, определенный срок увольнения, и требования по ротации, и четкие позиции, что силовики и госслужащие должны быть на фронте, и четкие позиции, которые увеличивают мотивацию, в том числе и материальные выплаты для солдат.

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Наша борьба привела к тому, что только крайняя позиция была учтена путем обязательств правительства сделать это в кратчайшие сроки. Но нам с вами делать свое дело. И мы уезжаем на Восток. Сейчас здесь перед вами 4 ПАРМа, два стирально-душевых комплекса. И две тысячи дронов", - отметил Порошенко.

Порошенко

Также воины получат дополнительно 6 тракторов, бульдозеров, экскаваторов.

Порошенко

"Это наш вклад в строительство фортификационных сооружений. Потому что воевать надо и экскаваторами. Не могут солдаты, готовящие линию обороны, делать это саперными лопатками", добавил лидер "Европейской Солидарности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные строители на Сумщине, возводящие фортификационные сооружения, получили шесть экскаваторов, электроинструменты и банно-прачечный комплекс

Порошенко

Порошенко
Порошенко

Автор: 

помощь (7801) Порошенко Петр (19601)


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Топ комментарии
+23
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12.04.2024 10:41
+18
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12.04.2024 10:47
+16
але все одно він барига, а зілємскій лудчій....

дебіли заслужили те, що наголосували - тепер будете сидіти без світла, тепла та їжі зимою
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12.04.2024 10:34
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Правила форума Совет форумчан
БариХа знову піариться...
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12.04.2024 10:32 Ответить
але все одно він барига, а зілємскій лудчій....

дебіли заслужили те, що наголосували - тепер будете сидіти без світла, тепла та їжі зимою
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12.04.2024 10:34 Ответить
Всі разом будемо...
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12.04.2024 11:12 Ответить
Справжній Гетьман! Дякуємо, пане Президент!
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12.04.2024 13:31 Ответить
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12.04.2024 10:41 Ответить
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12.04.2024 10:47 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
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12.04.2024 11:10 Ответить
Зебіли - 5-а колона.
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12.04.2024 11:13 Ответить
Глазам своим не верю!
Какой глобальный прорыв совершил ЦЕНЗОР!
Упомянул в заголовке статьи фамилию - ПОРОШЕНКО
ГЕРОИ!
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!
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12.04.2024 11:16 Ответить
І взагалі, ті екскаватори, напевно, з квадратними колесами? Чи що ще там не так?
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12.04.2024 11:49 Ответить
Слава Гетьману України!!!
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12.04.2024 12:59 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/04/12/poroshenko-peredav-fpv-drony-pegas-bijczyam-shturmovogo-bataljonu-da-vinchi/ Порошенко передав FPV-дрони «Пегас» бійцям штурмового батальйону «Да Вінчі». Він коментує :

"Легендарна 67 бригада, 1 окремий штурмовий бат «Да Вінчі», в якому служать мої близькі друзі і члени «Братів по Зброї».

Воїни, які вперто стоять на позиціях попри те, що ворог тисне і пре.

Ми привезли їм сотню FPVшок «Пегас». При дефіциті снарядів, який сьогодні маємо, - це найпотужніший елемент бойової роботи. Передали і наш надійний ПАРМ на базі DAF Layland та прально-душовий комплекс.

Для роботи і вдень, і вночі танкістам 3-ї окремої танкової бригади потрібні Мавіки різної модифікації. Тому, окрім пересувної авторемонтної майстерні, ми привезли і такі бажані DJI Мavic.

І, звісно, фортифікації. Ми привезли екскаватори, які забезпечуватимуть роботу сил підтримки безпосередньо на «передку». Передаємо їх 47 та 48 інженерним бригадам.

Так наша команда продовжує роботу з побудови фортифікаційних споруд на Сумщині, а тепер і на Сході. Бо ворог скалить зуби, погрожуючи наступом. Вірю, що єдине, що їх чекає, - це отримати по зубах".https://eurosolidarity.org/2024/04/12/poroshenko-peredav-fpv-drony-pegas-bijczyam-shturmovogo-bataljonu-da-vinchi/
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12.04.2024 20:11 Ответить
 
 