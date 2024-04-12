2 тыс. FPV-дронов, строительную технику и ремонтные мастерские получат бригады ВСУ на Востоке. ФОТОрепортаж

Воины, защищающие Украину на Востоке, получат 2 тысячи FPV дронов, строительную технику, передвижные ремонтные мастерские и другое снаряжение, закупленное Фондом Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

По словам пятого президента, с начала года это уже четвертая крупная партия дронов-камикадзе, которые сейчас в условиях дефицита артиллерийских снарядов спасают украинских защитников. Дроны оснащены платами инициации, часть из них уже со взрывчаткой. Общая стоимость этой партии техники – 48 млн грн.

"Верховная Рада наконец-то проголосовала закон о мобилизации. Он, к сожалению, не учел огромное количество требований. Первое – это защитить Украину, и второе – это защитить солдата. Странным образом из закона исчезли и четкий, определенный срок увольнения, и требования по ротации, и четкие позиции, что силовики и госслужащие должны быть на фронте, и четкие позиции, которые увеличивают мотивацию, в том числе и материальные выплаты для солдат.

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Наша борьба привела к тому, что только крайняя позиция была учтена путем обязательств правительства сделать это в кратчайшие сроки. Но нам с вами делать свое дело. И мы уезжаем на Восток. Сейчас здесь перед вами 4 ПАРМа, два стирально-душевых комплекса. И две тысячи дронов", - отметил Порошенко.

Также воины получат дополнительно 6 тракторов, бульдозеров, экскаваторов.

"Это наш вклад в строительство фортификационных сооружений. Потому что воевать надо и экскаваторами. Не могут солдаты, готовящие линию обороны, делать это саперными лопатками", добавил лидер "Европейской Солидарности".

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