На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве установили новые буквы. ФОТО
На станции киевского метро "Площа Українських Героїв", которая до декоммунизации называлась "Площа Льва Толстого", установили новые буквы.
Об этом в соцсети Х сообщил автор шрифта, дизайнер Богдан Гдаль, передает Цензор.НЕТ.
Буквы изготовлены из алюминия и окрашены в цвет бронзы. Каждая из них весит около 3 кг.
Буквы устанавливали ночью, когда метрополитен был закрыт для пассажиров.
Напомним, в мае 2023 года решением Киевского городского совета переименовали две станции метрополитена: "Площа Льва Толстого" – на "Площа Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецька".
8 февраля 2024 года на станции метро "Площа Українських Героїв" с путевых стен демонтировали прежнее название станции "Площа Льва Толстого". В подземке уже заменили все старые надписи на информационных указателях, табло, указателях и картах-схемах. Также перезаписали звуковые объявления, транслируемые в вагонах.
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