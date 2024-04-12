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На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве установили новые буквы. ФОТО

На станции киевского метро "Площа Українських Героїв", которая до декоммунизации называлась "Площа Льва Толстого", установили новые буквы.

Об этом в соцсети Х сообщил автор шрифта, дизайнер Богдан Гдаль, передает Цензор.НЕТ.

Буквы изготовлены из алюминия и окрашены в цвет бронзы. Каждая из них весит около 3 кг.

Буквы устанавливали ночью, когда метрополитен был закрыт для пассажиров.

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Площа Українських Героїв
Площа Українських Героїв
Площа Українських Героїв

Напомним, в мае 2023 года решением Киевского городского совета переименовали две станции метрополитена: "Площа Льва Толстого" – на "Площа Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецька".

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8 февраля 2024 года на станции метро "Площа Українських Героїв" с путевых стен демонтировали прежнее название станции "Площа Льва Толстого". В подземке уже заменили все старые надписи на информационных указателях, табло, указателях и картах-схемах. Также перезаписали звуковые объявления, транслируемые в вагонах.

Автор: 

Киев (25521) Метрополитен (1014) переименования (739) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+15
Ці літери зробив київський дизайнер Богдан, вважай на власному ентузіазмі. І за його допомоги уже не один дрон куплено. Так що не шукайте зраду.
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12.04.2024 12:31
+13
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12.04.2024 12:24
+6
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12.04.2024 12:31
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12.04.2024 12:19 Ответить
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12.04.2024 12:24 Ответить
Тільки чогось повернув його потім назад.
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12.04.2024 12:28 Ответить
не планував, але кацапи в будь яку шпарину влізуть.
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12.04.2024 13:52 Ответить
А могли купити на ці кошти кілька дронів . А з новими літерами точно переможемо
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12.04.2024 12:24 Ответить
Ці літери зробив київський дизайнер Богдан, вважай на власному ентузіазмі. І за його допомоги уже не один дрон куплено. Так що не шукайте зраду.
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12.04.2024 12:31 Ответить
А ними ракети збивати можна ?
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12.04.2024 12:26 Ответить
Асфальт ефективно зупиняє ракети
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12.04.2024 12:39 Ответить
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12.04.2024 12:31 Ответить
Фобія - це страх, або хворобливий страх. В мене немає страху перед московітами.
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12.04.2024 12:39 Ответить
А чого не «Площа Героїв України»? Так було б коротше, звичніше і язик не заплітався б. Типу «Площа Українських Героїв» несе набагато більше прихованих державницько-історичних сенсів? Є ж сталі словосполучення, нащо велосипед наново вигадувати?
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12.04.2024 12:42 Ответить
Звання "Герой України" дискредитоване.

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12.04.2024 13:57 Ответить
Тепер зрозуміло, тоді так краще українських героїв ❤️
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12.04.2024 14:49 Ответить
А чого не можна просто позбавляти звання Героя України тих хто його дискредитував? Чи тепер через Бойка і Богуслаєва усі ті хто це звання здобув у бою на фронті тепер автоматично прирівюються до зрадників України? Це ж чухня якась...
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12.04.2024 15:13 Ответить
У них усіх паспорт Ізраілю.
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12.04.2024 18:03 Ответить
Як не бруківкою, то хоть літерами... Але намічене вирвуть.
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12.04.2024 13:09 Ответить
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12.04.2024 14:26 Ответить
Ну це станція. А сама площа як називається ?
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12.04.2024 19:05 Ответить
 
 