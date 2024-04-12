На станции метро "Площа Українських Героїв" в Киеве установили новые буквы. ФОТО

На станции киевского метро "Площа Українських Героїв", которая до декоммунизации называлась "Площа Льва Толстого", установили новые буквы.

Об этом в соцсети Х сообщил автор шрифта, дизайнер Богдан Гдаль, передает Цензор.НЕТ.

Буквы изготовлены из алюминия и окрашены в цвет бронзы. Каждая из них весит около 3 кг.

Буквы устанавливали ночью, когда метрополитен был закрыт для пассажиров.

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Напомним, в мае 2023 года решением Киевского городского совета переименовали две станции метрополитена: "Площа Льва Толстого" – на "Площа Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецька".

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8 февраля 2024 года на станции метро "Площа Українських Героїв" с путевых стен демонтировали прежнее название станции "Площа Льва Толстого". В подземке уже заменили все старые надписи на информационных указателях, табло, указателях и картах-схемах. Также перезаписали звуковые объявления, транслируемые в вагонах.