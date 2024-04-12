Заблокированы новые "схемы для уклонистов" в Одесской, Львовской и Черкасской областях: стоимость "услуг" составляла до $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу. В разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За деньги фигуранты помогали уклонистам бежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость "услуг" составляла 15 тыс. американских долларов.

Одесская область

СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая наладила канал нелегальной миграции в самопровозглашенное Приднестровье.

По данным следствия, фигуранты подыскивали уклонистов и предлагали им переправку за пределы Украины через пограничную реку.

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Для скрытого пересечения водной преграды злоумышленники использовали моторную лодку, которую запускали только в ночное время суток.

Львовская область

По материалам СБУ, перед судом предстанет 33-летний киевлянин, который вместе с сообщником пытался нелегально переправить в Евросоюз шестерых военнообязанных.

Для этого фигуранты незаконно внесли своих клиентов в систему "Шлях" в качестве волонтеров благотворительной организации, занимающейся перевозкой гуманитарной помощи.

Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения и заблокировали их.

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Черкасская область

В области разоблачена еще одна преступная группа, которая вывозила уклонистов за границу под видом водителей международных пассажирских перевозок.

По данным следствия, злоумышленники устраивали потенциальных призывников водителями заграничных рейсов, совершаемых одной из компаний-перевозчиков.

По всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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