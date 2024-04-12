Заблокированы новые "схемы для уклонистов" в Одесской, Львовской и Черкасской областях: стоимость "услуг" составляла до $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу. В разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
За деньги фигуранты помогали уклонистам бежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость "услуг" составляла 15 тыс. американских долларов.
Одесская область
СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая наладила канал нелегальной миграции в самопровозглашенное Приднестровье.
По данным следствия, фигуранты подыскивали уклонистов и предлагали им переправку за пределы Украины через пограничную реку.
Для скрытого пересечения водной преграды злоумышленники использовали моторную лодку, которую запускали только в ночное время суток.
Львовская область
По материалам СБУ, перед судом предстанет 33-летний киевлянин, который вместе с сообщником пытался нелегально переправить в Евросоюз шестерых военнообязанных.
Для этого фигуранты незаконно внесли своих клиентов в систему "Шлях" в качестве волонтеров благотворительной организации, занимающейся перевозкой гуманитарной помощи.
Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения и заблокировали их.
Черкасская область
В области разоблачена еще одна преступная группа, которая вывозила уклонистов за границу под видом водителей международных пассажирских перевозок.
По данным следствия, злоумышленники устраивали потенциальных призывников водителями заграничных рейсов, совершаемых одной из компаний-перевозчиков.
По всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
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1. У тебя нет права на частную собственность - все может быть конфисковано для нужд военных. Где тачка, мобильный - давай их сюда! Даже в хату твою могут заселить военных, а тебя Принудительно отправить в какое то село. Все по закону. Принудительно.
2. Нет права на вольное перемещение. Могут не только закрыть границы, а запретить покидать село куда тебя отправили.
3. Нет права на свободу действий. Принудительно отправят копать окопы. Принудительно и без мобилизации.
...
И много, много чего могут сделать военные. Но наша тупая власть ссыт военных больше всего. Поэтому военное положение не использовалось на полную. Страна, к сожалению, жила как будто не война. И такая илюзия возникла. Просто власть твари и предатели. Надо было по полной херячить.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
Окремі та із зазначенням строку дії!
Теперь НПА, с перечнем ограничений и сроком действия в студию.
Главное понять что все остальные могут быть ограничены, или скажем еще лучше - отменены. Любые. Которые я и описал раньше.
Если погуглить то последний раз продлевали по указу президента № 734/2023 06.11.2023 а закон рада приняла № 3429-IX 08.11.2023.
Сам закон вот - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2
Военное положение может продлеватся бесконечно.
Шо касается ВП, о продлении нигде нет ни слова, это вводиться оно может неограниченное количество раз, а чтоб его повторно ввести, его для начала надо отменить, чего мы ни разу не наблюдали. Да и все это нет смысла обсуждать, если на документе вместо гербовой печати стоит дерьмаковский штамп с цифрой 1 и отсутствует подпись херпиду. (как бы так не получилось, что у нас, оказывается, и войны никакой не было, и кацапам не надо будет контрибуции выплачивать, а миллионы инвалидов войны не остались даже без копеечных пенсий)
И контрольный в голову - сам закон о ВП автоматически не ограничивает конституционные права, это так сложно понять?
У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259 статтями 30 - 34 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4285 38 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288 39 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4292 41 - 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n48 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Давай посмотрим хоть пару статей которые сейчас не действуют.
Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.
Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя
Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України
Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Вот задолбал сейчас эти статьи не действуют. Только этих 4 хватит что бы тебе сказали закрыть рот, покинуть свою хату, переехать в село и не выезжать из него вообще. Остальные статьи сам посмотришь. "Границу нах закрыли" - смешно.
Ссылка, какая ссылка, *** поймешь.
А может тебе это вообще на шмарофоне сказали...
Довірливі майже, як зебіли.
Будуть постійно космічні ціни називати, щоб у споживачів цієї інфо продукувати більше негативу до людей, які хочуть виїхати.
То треба формувати до них "позитив"?
Завжди і скрізь були ті, хто втікав, і ті, хто лишався, з цим нічого не вдіяти.
Насправді все просто. Ці люди знали, що буде, якщо іх зловлять, але всеодно пішли і заплатили.
Можна давати підвищення та нові звання
Дожилися.