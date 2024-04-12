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Заблокированы новые "схемы для уклонистов" в Одесской, Львовской и Черкасской областях: стоимость "услуг" составляла до $15 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда потенциальных призывников за границу. В разных регионах Украины задержаны четыре организатора нелегальных "трафиков".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За деньги фигуранты помогали уклонистам бежать за границу, используя поддельные документы или в обход пропускных пунктов. Стоимость "услуг" составляла 15 тыс. американских долларов.

Одесская область

СБУ нейтрализовала преступную группировку, которая наладила канал нелегальной миграции в самопровозглашенное Приднестровье.

По данным следствия, фигуранты подыскивали уклонистов и предлагали им переправку за пределы Украины через пограничную реку.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

Также читайте: На Закарпатье пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались попасть в Румынию как волонтеры благотворительной организации "Красный Крест"

Для скрытого пересечения водной преграды злоумышленники использовали моторную лодку, которую запускали только в ночное время суток.

Львовская область

По материалам СБУ, перед судом предстанет 33-летний киевлянин, который вместе с сообщником пытался нелегально переправить в Евросоюз шестерых военнообязанных.

Для этого фигуранты незаконно внесли своих клиентов в систему "Шлях" в качестве волонтеров благотворительной организации, занимающейся перевозкой гуманитарной помощи.

Но сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения и заблокировали их.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

Читайте на "Цензор.НЕТ": 24 перевозчика, водители которых не вернулись в Украину, отключили от системы "Шлях"

Черкасская область

В области разоблачена еще одна преступная группа, которая вывозила уклонистов за границу под видом водителей международных пассажирских перевозок.

По данным следствия, злоумышленники устраивали потенциальных призывников водителями заграничных рейсов, совершаемых одной из компаний-перевозчиков.

СБУ заблокували нові схеми для ухилянтів

По всем раскрывшимся фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Смотрите также: На Львовщине разоблачены мошенники, разработавшие схему наживы на уклонистах, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одесская область (3571) СБУ (19898) уклонисты (831) Львовская область (2904) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+6
Просто вiдкрийте кордони, задовбали вже примушувати.
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12.04.2024 13:12
+4
что бы офигели какие бедные украинцы, это ж сколько всего на фронт можно было купить
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12.04.2024 12:43
+3
правильно, й ще треба провести демобілізацію всіх, хто зараз на фронті, а тих, що за кордоном - мобілізувати, було б справедливо...
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12.04.2024 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Ставки ростуть. А говорили що українці - бідні люди.
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12.04.2024 12:39 Ответить
люди квартиры продают- жизнь дороже
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12.04.2024 15:41 Ответить
а що, хема з посвіченнями МКЧХ і червоними худі вже не працює?
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12.04.2024 12:41 Ответить
То вже згідно нового закону про мобілізацію?
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12.04.2024 12:41 Ответить
Зачем озвучивается цена?
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12.04.2024 12:42 Ответить
что бы офигели какие бедные украинцы, это ж сколько всего на фронт можно было купить
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12.04.2024 12:43 Ответить
Чтобы кто офигел?
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12.04.2024 13:44 Ответить
Те, кто на фронте воюют, а так же граждане тех стран, особенно Прибалтики, которые последнее вооружение отдают.
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12.04.2024 13:55 Ответить
Так это диверсия получается? Закрыть границы, драть три шкуры за выезд и трубить об этом на весь мир - гениально!
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12.04.2024 14:00 Ответить
Не знаю что значит закрыть границы, если при военном положении конституционные права не действуют, ну действует пару штук типа "право на жизнь" - застрелить просто так сосед тебя не может, и то хорошо.

1. У тебя нет права на частную собственность - все может быть конфисковано для нужд военных. Где тачка, мобильный - давай их сюда! Даже в хату твою могут заселить военных, а тебя Принудительно отправить в какое то село. Все по закону. Принудительно.

2. Нет права на вольное перемещение. Могут не только закрыть границы, а запретить покидать село куда тебя отправили.

3. Нет права на свободу действий. Принудительно отправят копать окопы. Принудительно и без мобилизации.

...

И много, много чего могут сделать военные. Но наша тупая власть ссыт военных больше всего. Поэтому военное положение не использовалось на полную. Страна, к сожалению, жила как будто не война. И такая илюзия возникла. Просто власть твари и предатели. Надо было по полной херячить.
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12.04.2024 14:23 Ответить
Это все должно быть закреплено отдельными, специально принятыми законами, читай Конституцию! А не телефонным звонком Бибы с Банковой, Бобе из ДПСУ.
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12.04.2024 14:27 Ответить
Так и закреплено лол. Читай сам Конституцию 106 статью первую часть 20 пункт, и посмотри сколько его продливали. И да, его бесконечно можно продливать.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_%D0%B7_2022_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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12.04.2024 14:32 Ответить
Та зачем так далеко ходить, читай 64ю статью, а там написано следующее: "В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень."
Окремі та із зазначенням строку дії!
Теперь НПА, с перечнем ограничений и сроком действия в студию.
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12.04.2024 14:44 Ответить
Ну и дальше в той же статье перечислены статьи которые не могут быть ограничены типа 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Все. Там всякие "право на жизнь", "право на справедливый суд", и прочая лабуда.

Главное понять что все остальные могут быть ограничены, или скажем еще лучше - отменены. Любые. Которые я и описал раньше.

Если погуглить то последний раз продлевали по указу президента № 734/2023 06.11.2023 а закон рада приняла № 3429-IX 08.11.2023.

Сам закон вот - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2

Военное положение может продлеватся бесконечно.
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12.04.2024 15:13 Ответить
Я хз, у тебя или с глазами шо-то, или с пониманием прочитанного.
Шо касается ВП, о продлении нигде нет ни слова, это вводиться оно может неограниченное количество раз, а чтоб его повторно ввести, его для начала надо отменить, чего мы ни разу не наблюдали. Да и все это нет смысла обсуждать, если на документе вместо гербовой печати стоит дерьмаковский штамп с цифрой 1 и отсутствует подпись херпиду. (как бы так не получилось, что у нас, оказывается, и войны никакой не было, и кацапам не надо будет контрибуции выплачивать, а миллионы инвалидов войны не остались даже без копеечных пенсий)
И контрольный в голову - сам закон о ВП автоматически не ограничивает конституционные права, это так сложно понять?
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12.04.2024 15:28 Ответить
Да эта у тебя с зеньками что то я открываю ссылку и вижу -

У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4259 статтями 30 - 34 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4285 38 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4288 39 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4292 41 - 44 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4337 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#n48 частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Давай посмотрим хоть пару статей которые сейчас не действуют.

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя

Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України

Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Вот задолбал сейчас эти статьи не действуют. Только этих 4 хватит что бы тебе сказали закрыть рот, покинуть свою хату, переехать в село и не выезжать из него вообще. Остальные статьи сам посмотришь. "Границу нах закрыли" - смешно.
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12.04.2024 20:54 Ответить
Можуть обмежуватися, а можуть і не обмежуватися.
Ссылка, какая ссылка, *** поймешь.
А может тебе это вообще на шмарофоне сказали...
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12.04.2024 22:44 Ответить
Ты или тролль, или мазохист, страпон подарить?
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12.04.2024 15:32 Ответить
И не хватало еще воякам какие-то полномочия давать! Сидящим в окопах они до задницы, а тыловые ******** вообще берега потеряют, и так у нас уже военкомы это цари.
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12.04.2024 14:29 Ответить
Нет, надо что бы вояки все полномочия использовали, что бы тачки позабирали у гражданских, отправили их окопы рыть, отбирали предприятия, все по закону, что бы даже мысли не было что у нас не война.
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12.04.2024 14:35 Ответить
И кем они после этого станут для гражданских?
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12.04.2024 14:39 Ответить
я уже ответил, что даже бабы побежали б в военкоматы, гражданские были бы дети и старики. Ну и ссыкуны какие то.
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12.04.2024 14:41 Ответить
Бред.
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12.04.2024 14:57 Ответить
И при таких условиях очереди в военкоматы были километровые, даже бы бабы побежали.
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12.04.2024 14:38 Ответить
Вплив на зебілів
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12.04.2024 13:28 Ответить
Шоб желающие покинуть вільну країну очпуели от цифры и остались дома сидеть, до бусификации.
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12.04.2024 13:43 Ответить
От так працює "вільний ринок". Зростають попит і ризики - збільшується ціна.
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12.04.2024 13:10 Ответить
Просто вiдкрийте кордони, задовбали вже примушувати.
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12.04.2024 13:12 Ответить
правильно, й ще треба провести демобілізацію всіх, хто зараз на фронті, а тих, що за кордоном - мобілізувати, було б справедливо...
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12.04.2024 13:36 Ответить
Що особисто тобі винні ті, хто за кордоном?
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12.04.2024 14:07 Ответить
при чому до мене їхні борги? я висловила своє бачення справедливості, а що?
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12.04.2024 14:31 Ответить
?
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12.04.2024 14:37 Ответить
можна скільки завгодно розмірковувати про нормальне життя, але є громадянство, є конституційний обов'язок, все просто
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12.04.2024 14:44 Ответить
ціни ростуть як на дріжджах
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12.04.2024 13:19 Ответить
Вам напишуть, що 100500 фунтів і ви повірете??
Довірливі майже, як зебіли.
Будуть постійно космічні ціни називати, щоб у споживачів цієї інфо продукувати більше негативу до людей, які хочуть виїхати.
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12.04.2024 13:26 Ответить
Ці люди хочуть не просто виїхати, а "здриснути".
То треба формувати до них "позитив"?
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12.04.2024 14:43 Ответить
Вас послухати, то ви готові зрозуміти і того, хто у вас краде: мовляв, його добробут йому важливіший, ніж ваш...
Завжди і скрізь були ті, хто втікав, і ті, хто лишався, з цим нічого не вдіяти.
Насправді все просто. Ці люди знали, що буде, якщо іх зловлять, але всеодно пішли і заплатили.
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12.04.2024 15:10 Ответить
Це перемога.
Можна давати підвищення та нові звання
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12.04.2024 13:21 Ответить
Хто не виїхав в 2022 році за 3, буде виїжджати в 2025 за 30 і то без гарантії
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12.04.2024 13:47 Ответить
Воля і Україна з синонімів перетворилися в слова за протилежним змістом.
Дожилися.
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12.04.2024 14:21 Ответить
война в украине- это бизнес для всего мира, и не окончится она скоро
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12.04.2024 15:40 Ответить
 
 