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В Белгороде беспилотник врезался в админздание "Газпрома", ранены два человека, - росСМИ. ФОТО

Дрон в Белгороде врезался в принадлежащее "Газпрому" административное здание. Пострадали два человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в "ресурсоснабжающее предприятие".

"Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде", - утверждаетгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, поврежден фасад. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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Бєлгород атакували безпілотники
Бєлгород атакували безпілотники

Автор: 

беспилотник (3595) Газпром (3183) дроны (3917) Белгород (449)


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Топ комментарии
+26
У нас що, безпілотники паперові та з петардами замість вибухівки?
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12.04.2024 13:29
+20
Це - надпотужна відповідь за Харків, за Одесу, за Стрий, за всі знищені ТЕЦ .

пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
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12.04.2024 13:32
+12
Потужно... Відповідь за Українку?
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12.04.2024 13:30
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У нас що, безпілотники паперові та з петардами замість вибухівки?
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12.04.2024 13:29 Ответить
Велика дальність польоту ціною малої маси вибухівки.
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19.04.2024 08:06 Ответить
на Білгородську ТЕС летів?
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12.04.2024 13:29 Ответить
Потужно... Відповідь за Українку?
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12.04.2024 13:30 Ответить
вартість відновлення дешевше дрона
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12.04.2024 13:31 Ответить
два хробака
всрались
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12.04.2024 13:31 Ответить
Це - надпотужна відповідь за Харків, за Одесу, за Стрий, за всі знищені ТЕЦ .

пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
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12.04.2024 13:32 Ответить
нумижнетакіяквони
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12.04.2024 15:12 Ответить
Місто Білгород навіть не зрушило з місця. Місто Білгород навіть не оштрафували за дискредитацію авіаційного боєзапасу на дроні.
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12.04.2024 16:51 Ответить
бідний дрончик.., понаставили хєрні усілякої...
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12.04.2024 13:32 Ответить
Що за х...ня? Маючи обмаль ресурсів, гатити по офісній будівлі... Маю надію, що він летів на нафтобазу і випадково втратив керування
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12.04.2024 13:33 Ответить
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12.04.2024 14:04 Ответить
Это был привет с днем космонавтики.
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12.04.2024 13:38 Ответить
Заблудився? Що там робив один іграшковий дрончик?
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12.04.2024 13:43 Ответить
Все нормально. Наші набувають досвід. Без цього ніяк.

Навіть якщо його підбили то росіяни витратили цінний *********. А він при цьому двох свинособак до лікарні відправив і побив будівлю. Теж нормально. Успіхів українським військовим.
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12.04.2024 13:44 Ответить
Я б не спішила обсирати українські зусилля. Тому що є і дуже успішні атаки. А ця частково успішна.
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12.04.2024 13:46 Ответить
ПОТУЖНА відповідь за прильоти кацапських ракет по газових сховищах в Стрию.
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12.04.2024 13:49 Ответить
Удари успішні по НПЗ не хочете пригадати? На будь яку успішну атаку є декілька неуспішних.
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12.04.2024 13:56 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lUV9W9ndorw така от рішуча відповідь президента на довєріі дермака
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12.04.2024 13:55 Ответить
Полякали. А до діла дойде?
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12.04.2024 13:55 Ответить
Заборона від партнерів на справжнє.
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12.04.2024 14:10 Ответить
Та й зелені вже все вкрали.
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12.04.2024 14:12 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНА ВІДПОВІДЬ ЗЕ КОМАНДИ НА ЗНИЩЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ
НЕ ПИСАЛИ БИ ТАКІ НОВИНИ ГИДКО ДИВИТИСЬ НА ЦЕЙ ЦИРК ВЛАДИ
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12.04.2024 14:28 Ответить
Нагадало, як дрон москальської пошти самовбився о будинок пошти ))
https://www.youtube.com/watch?v=EYri5TLrkJ4
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12.04.2024 14:29 Ответить
 
 