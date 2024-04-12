В Белгороде беспилотник врезался в админздание "Газпрома", ранены два человека, - росСМИ. ФОТО
Дрон в Белгороде врезался в принадлежащее "Газпрому" административное здание. Пострадали два человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в "ресурсоснабжающее предприятие".
"Два человека получили осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Белгороде", - утверждаетгубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, поврежден фасад. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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+26 Михаил Дужик #512165
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всрались
пиз*а кацапським покрівлям, фасадам і вікнам
Навіть якщо його підбили то росіяни витратили цінний *********. А він при цьому двох свинособак до лікарні відправив і побив будівлю. Теж нормально. Успіхів українським військовим.
НЕ ПИСАЛИ БИ ТАКІ НОВИНИ ГИДКО ДИВИТИСЬ НА ЦЕЙ ЦИРК ВЛАДИ
https://www.youtube.com/watch?v=EYri5TLrkJ4