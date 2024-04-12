Рашисты ударили по Купянскому району Харьковщины: Погиб мужчина, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли село Моначиновка и Купянск-Узловой, в результате чего погиб мужчина. 2 человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"12 апреля примерно в 11:15 оккупанты совершили обстрел с. Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Пострадавшие от госпитализации отказались, медики оказали им помощь на месте. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

Также сегодня под ударом врага был поселок Купянск-Узловой. Погиб 64-летний мужчина. Предварительно российские военные били по населенному пункту из артиллерии.

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