Рашисты ударили по Купянскому району Харьковщины: Погиб мужчина, 2 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска обстреляли село Моначиновка и Купянск-Узловой, в результате чего погиб мужчина. 2 человека получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"12 апреля примерно в 11:15 оккупанты совершили обстрел с. Моначиновка с использованием артиллерии калибра 152 мм. Пострадали мужчина 72 лет и 76-летняя женщина. Пострадавшие от госпитализации отказались, медики оказали им помощь на месте. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
Также сегодня под ударом врага был поселок Купянск-Узловой. Погиб 64-летний мужчина. Предварительно российские военные били по населенному пункту из артиллерии.
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