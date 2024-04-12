В Москве подорвали в машине предателя-подполковника СБУ Прозорова: он получил ранения. ВИДЕО+ФОТО
В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, перешедшего на сторону России. Взрывчатка сработала сразу после того, как предатель попытался завести автомобиль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский пропагандистский канал ТАСС и росСМИ.
ТАСС позже уточнил, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв в Москве, является бывший предатель-подполковник СБУ Василий Прозоров.
По основной версии следствия – сразу после того, как Прозоров попытался завести автомобиль, сработала взрывчатка.
Российские СМИ сообщают, что у него травмы ног, он находится в больнице.
Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.
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пообіцяв, бабки взяв, ніц не зробив
стопудово фсба його підірвала
"вік полюй - вік вчись ! Іншалла "
ІГІЛ-Корасан
1. Де працював, яку обіймав посаду, під чиїм керівництвом, хто його призначав на посаду?
2. Коли і за яких обставин вчинив зраду України?
3. Усі підполковники СБУ заробили собі на Toyota Land Cruiser Prado чи лише зрадники?
4. З якою метою скоєно замах? СБУ уявили себе "Моссадом"? Немає більш пріоритетних цілей? (Пілотів ТУ 95 наприклад). Або Прозоров надто багато знав? ...
Жодних даних про ймовірну причетність у тернеті немає...
2. Так, всі подполковники сбу їздять на крузаках/лехусах/ bmw x-7 чи audi q-7.
Всі інші іномарки - для лохів.
Потім ми довго дивувались, чому кацапи за 72 години окупували Південь...
Такі жмоти їздять поки не припече.
Нічого не переплутали? ))