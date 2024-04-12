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В Москве подорвали в машине предателя-подполковника СБУ Прозорова: он получил ранения. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 12 апреля, в Москве взорвали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, перешедшего на сторону России. Взрывчатка сработала сразу после того, как предатель попытался завести автомобиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российский пропагандистский канал ТАСС и росСМИ.

ТАСС позже уточнил, что владельцем автомобиля, в котором произошел взрыв в Москве, является бывший предатель-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По основной версии следствия – сразу после того, как Прозоров попытался завести автомобиль, сработала взрывчатка.

Смотрите также: "А нам все равно!.." - пьяный предатель-подполковник СБУ Прозоров поет в ресторане в Грузии в 2016 году. ВИДЕО

Российские СМИ сообщают, что у него травмы ног, он находится в больнице.

Следователи и криминалисты московского СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз.

Підрив авто зрадника України Василя Прозорова

Підрив авто зрадника України Василя Прозорова

Автор: 

взрыв (6742) москва (3073) Прозоров Василий (3)


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Топ комментарии
+28
відвідати колегу у лікарні?
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12.04.2024 15:34
+22
баканов вже вилетів на москву?
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12.04.2024 15:31
+18
авжеж ! які молодці цей ІГІЛ-Корасан !
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12.04.2024 15:34
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баканов вже вилетів на москву?
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12.04.2024 15:31 Ответить
відвідати колегу у лікарні?
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12.04.2024 15:34 Ответить
Живуча падла.
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12.04.2024 15:41 Ответить
просто пластит завжди треба ліпити від самих педалів аж до сєдушки. Тоді це гарантія.
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12.04.2024 15:45 Ответить
Схоже що під дніще й він практично не постраждав, якщо то він сидить на відео в багажнику.
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12.04.2024 15:52 Ответить
та на відео вибух взагалі якійсь галімий. Більше схоже на якесь попередження.
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12.04.2024 15:56 Ответить
Взрывпакет заложили?
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12.04.2024 16:31 Ответить
Можливо поруч сидів, чому витрачатися на дорогу.
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12.04.2024 15:50 Ответить
Це не ми...)))
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12.04.2024 15:32 Ответить
авжеж ! які молодці цей ІГІЛ-Корасан !
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12.04.2024 15:34 Ответить
і раз, два, три , чекаємо коли знайдуть "слід київського режиму"
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12.04.2024 15:36 Ответить
сподіваюсь, що хоча би ступні відірвало. Ото не треба було жаліти пластіту.
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12.04.2024 15:36 Ответить
Краще б яйця ...
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12.04.2024 16:14 Ответить
як у рашиста-пропагандиста захара прилєпіна?
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12.04.2024 19:30 Ответить
фсба виконавець. 100%
пообіцяв, бабки взяв, ніц не зробив
стопудово фсба його підірвала
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12.04.2024 15:39 Ответить
щоб звинуватити Україну фсб нікого не жаліє, ні своїх громадян, ні зрадників...
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12.04.2024 15:42 Ответить
То он в видео на зад. бампере сидит?
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12.04.2024 15:46 Ответить
Так.

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12.04.2024 15:52 Ответить
Ох и "взрыв", ох и "ликвидаторы"))
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12.04.2024 16:04 Ответить
мда, для такого кабана треба було ще жекан в пластид покласти

"вік полюй - вік вчись ! Іншалла "
ІГІЛ-Корасан

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12.04.2024 16:32 Ответить
Це брат стефанчука?
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12.04.2024 19:44 Ответить
А хто знімав, камера дуже низько розташована і направлена ніби спеціально в бік машини?
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12.04.2024 15:50 Ответить
Тільки завдяки російським ЗМІ ми дізналися, що є такий "підполковник СБУ - зрадник". Але є не висвітлені питання:
1. Де працював, яку обіймав посаду, під чиїм керівництвом, хто його призначав на посаду?
2. Коли і за яких обставин вчинив зраду України?
3. Усі підполковники СБУ заробили собі на Toyota Land Cruiser Prado чи лише зрадники?
4. З якою метою скоєно замах? СБУ уявили себе "Моссадом"? Немає більш пріоритетних цілей? (Пілотів ТУ 95 наприклад). Або Прозоров надто багато знав? ...
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12.04.2024 15:52 Ответить
А до чого тут СБУ?
Жодних даних про ймовірну причетність у тернеті немає...
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12.04.2024 15:57 Ответить
1. Колишній консультант одного з відділів штабу АТЦ СБУ Василь Прозоров Джерело:

2. Так, всі подполковники сбу їздять на крузаках/лехусах/ bmw x-7 чи audi q-7.
Всі інші іномарки - для лохів.

Потім ми довго дивувались, чому кацапи за 72 години окупували Південь...
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12.04.2024 15:59 Ответить
А полканы на Мазерати или Феррари
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12.04.2024 16:34 Ответить
"Пущай полєтаєт".
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12.04.2024 15:53 Ответить
... відтепер на "утюжках"
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12.04.2024 16:33 Ответить
Скоріше за все це його недолугі ка.апи його підірвали, бо коли працюють Наші, то у біосміття шансів не має як це було з гнилим собакою зрадником кивою, чи дочкою ненависника України Дугіна!
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12.04.2024 15:53 Ответить
Дочку Дугіна ви сюди нафіга приперли? Це внутрішньокацапські розборки, бо вона ніхто і ніякого впливу нінащо не мала. То кацапи самі її ввалили, шоб Дугін знав своє місце.
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12.04.2024 16:01 Ответить
Там повинна була бути та гнила жаба
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12.04.2024 16:45 Ответить
На гілці засмерділо лаптями.
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12.04.2024 16:38 Ответить
Цікаво,є статистіка,який відсоток сбушників зрадив Україні?
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12.04.2024 16:32 Ответить
ага , "раненный" ,не надо мэнэ дурить я ще не пьяный , там от него не хрена не осталось
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12.04.2024 16:35 Ответить
Ви неуважно дивилися відео. На 7 секунді "не хрена не осталось" рухається доволі вправно.
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12.04.2024 17:12 Ответить
Кроль пiдклав свiй калькулятор ******
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12.04.2024 16:52 Ответить
ноги и яйца оторвало надеюсь
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12.04.2024 17:10 Ответить
и не токо
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12.04.2024 17:11 Ответить
Хоч не здох але такі дії в москві у виконанні наших спецслужб завжди приємно спостерігати...
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12.04.2024 17:43 Ответить
Більше не буде економити на газовому обладнанні.
Такі жмоти їздять поки не припече.
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12.04.2024 17:57 Ответить
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12.04.2024 19:47 Ответить
колишній зрадник-підполковник СБУ
Нічого не переплутали? ))
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12.04.2024 21:02 Ответить
...непогана робота ,однієї гниди менше.
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12.04.2024 23:09 Ответить
 
 