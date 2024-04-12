По меньшей мере три человека пострадали в результате ракетного удара РФ по пятиэтажке в Константиновке Донецкой области. ФОТОрепортаж

На Донетчине в результате вражеских обстрелов жилого сектора г. Константиновка пострадали по меньшей мере 3 человека.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня враг нанес удар по жилому сектору г. Константиновка Краматорского района. Ракета попала в пятиэтажку, возник пожар балконов со 2-го по 5-й этаж.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 150 кв.м", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, в результате вражеских обстрелов ранения получили 3 человека.



