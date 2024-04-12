РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 451 3

Силы ПВО приземлили российский беспилотник "ZALA" на Запорожском направлении, - ВК "Схід". ФОТО

На Запорожском направлении силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник "ZALA".

Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

російський БпЛА ZALA
російський БпЛА ZALA

"БпЛА "ZALA" - недавняя добыча защитников неба на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Читайте также: Украине для усиления ПВО нужны не только системы Patriot, но и SAMP/T, - Кулеба

Автор: 

беспилотник (3595) ПВО (2748) Запорожская область (3083)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тільки вітаємо Надіюся - розібрали "кишки" як треба!
показать весь комментарий
12.04.2024 16:49 Ответить
краще сподіваюся....
показать весь комментарий
13.04.2024 10:06 Ответить
показать весь комментарий
13.04.2024 11:27 Ответить
 
 