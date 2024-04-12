Силы ПВО приземлили российский беспилотник "ZALA" на Запорожском направлении, - ВК "Схід". ФОТО
На Запорожском направлении силы ПВО сбили российский разведывательный беспилотник "ZALA".
Об этом сообщает Воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
"БпЛА "ZALA" - недавняя добыча защитников неба на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.
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Яр Холодний
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амфаш
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