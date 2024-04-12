В результате авиаудара по Сумам трое людей травмированы, повреждены окна админзданий и жилых домов. ФОТОрепортаж

В результате авиаудара россиян по Сумам днем 12 апреля травмированы три человека, повреждены админздания и жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

"Сегодня в 14 часов 55 мин россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы. В результате удара, предварительно, травмированы три человека", - говорится в сообщении.

Также в результате удара частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

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Кроме того, повреждены 2 административных нежилых помещения (окна) и 73 окна в трех жилых домах.

Отмечается, что на месте удара работают все соответствующие службы, в том числе 26 спасателей и 5 единиц техники.











