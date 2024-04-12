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В результате авиаудара по Сумам трое людей травмированы, повреждены окна админзданий и жилых домов. ФОТОрепортаж

В результате авиаудара россиян по Сумам днем 12 апреля травмированы три человека, повреждены админздания и жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

"Сегодня в 14 часов 55 мин россияне совершили авиаудар по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору города Сумы. В результате удара, предварительно, травмированы три человека", - говорится в сообщении.

Также в результате удара частично разрушена кровля нежилого помещения, произошло возгорание кровли. Пожар ликвидирован сотрудниками ГСЧС.

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Кроме того, повреждены 2 административных нежилых помещения (окна) и 73 окна в трех жилых домах.

Отмечается, что на месте удара работают все соответствующие службы, в том числе 26 спасателей и 5 единиц техники.

Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум

Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум
Авіаудар по Сумах. Обстріл Сум

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обстрел (27151) Сумы (1146) жертвы (2073)


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Так-так-так! А що, тротуарна плитка літаки не здатна збивати? Тоді хай Безугла їх своїм гавкітом відлякує...))) Вона своє хавало відкривала, коли хотіли в Україну нові системи ППО ввезти. Ось хай тепер сама і бореться з авіацією русні. У неї вийде...)))
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12.04.2024 17:06 Ответить
Боже спаси та збережи Украiну та наш народ! 🙏🙏🙏
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12.04.2024 17:07 Ответить
Тримайтеся незламні герої Сумщини!

Слава Теробороні та ЗСУ!

Слава Україні!
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12.04.2024 17:35 Ответить
Героям Слава!
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12.04.2024 17:43 Ответить
 
 