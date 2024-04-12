Одному из глав УПЦ МП, который призывал помолиться за рашистов, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП, разжигавшего религиозную ненависть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призывал к сотрудничеству с рашистами, чтобы вместе "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов. Об этом он написал в собственном телеграм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

По данным СБУ, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ МП за границей. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ.

"Таким образом, фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства".

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Кроме этого, во время проведения обысков по его месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования российской федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства агрессора. Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел России", - отметили в Службе безопасности.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Сегодня СМИ сообщали об обысках у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.







