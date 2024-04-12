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Одному из глав УПЦ МП, который призывал помолиться за рашистов, сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении заместителю председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП, разжигавшего религиозную ненависть в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

После полномасштабного вторжения РФ протоиерей публично призывал к сотрудничеству с рашистами, чтобы вместе "помолиться за здоровье и благополучие" российских оккупантов. Об этом он написал в собственном телеграм-канале, который неоднократно использовал для распространения прокремлевских нарративов.

По данным СБУ, священник курировал разветвленную сеть епархий УПЦ МП за границей. Эти учреждения под прикрытием якобы духовной опеки над украинскими переселенцами распространяют пропагандистские нарративы РФ.

"Таким образом, фигурант пытался повлиять на сознание украинцев за рубежом и дискредитировать нашу страну на международной арене. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против нашего государства".

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Кроме этого, во время проведения обысков по его месту жительства было найдено страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования российской федерации, что свидетельствует о возможном наличии у него гражданства государства агрессора. Также найдены документы, подтверждающие его обучение в дипломатической академии министерства иностранных дел России", - отметили в Службе безопасности.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и других признаков);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Сегодня СМИ сообщали об обысках у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП
Підозра клірику УПЦ МП

Автор: 

СБУ (19898) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+16
Чистий фсб-шник, кадровий.
У його діях чиста ч.3 ст. 110 та ч.1 ст.114 КК України (шпигунство, посягання на територіальну цілісність України - а це пожиттєве), а не оце все, за що обійдеться тіко штрафом...
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12.04.2024 17:21
+7
Після того як їхній кіріл оголосив ''священну війну'' проти України оту всю кацапську заразу треба дустом з України витравлювати. Досить гратися в толерастів! Це розсадники ворога і агентів фсб.
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12.04.2024 17:33
+6
З 2014 року пропоную всіх кацапських попів загнати в вагони для худоби і депортувати на "історічєскую родіну". Вони нам навіть в колоніях не потрібні...
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12.04.2024 17:45
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Ніби всі решта глухонімі
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12.04.2024 17:20 Ответить
Потрібно п.дора сверхцивілізорано посадити на палю, По самі гланди,
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12.04.2024 17:21 Ответить
Чистий фсб-шник, кадровий.
У його діях чиста ч.3 ст. 110 та ч.1 ст.114 КК України (шпигунство, посягання на територіальну цілісність України - а це пожиттєве), а не оце все, за що обійдеться тіко штрафом...
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12.04.2024 17:21 Ответить
Вообще то там 3 часть - до 8 лет
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12.04.2024 17:23 Ответить
Пожіттеве. З конфіскацією майна.

Ні якіх сентиментів до ворога!
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12.04.2024 17:29 Ответить
Після того як їхній кіріл оголосив ''священну війну'' проти України оту всю кацапську заразу треба дустом з України витравлювати. Досить гратися в толерастів! Це розсадники ворога і агентів фсб.
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12.04.2024 17:33 Ответить
З 2014 року пропоную всіх кацапських попів загнати в вагони для худоби і депортувати на "історічєскую родіну". Вони нам навіть в колоніях не потрібні...
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12.04.2024 17:45 Ответить
Що за дурня замазувати піку та фіо на документах ублюдків? Країна повинна знати своїх хєроїв.
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12.04.2024 17:54 Ответить
Це Микола Данилевич
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12.04.2024 19:52 Ответить
Всю оту моспархату пистоту якщо не у штрафбати то хоча б на розмінування!
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12.04.2024 18:04 Ответить
А якби він Зеленського предав анафемі з амвона це теж була б державна зрада? 😇
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12.04.2024 18:09 Ответить
"Ти пошто, єрєтік, подрєзал пєпєлац святого отца? За ето налагаю на тєбя єпітімью строгую! Давай, подставляй лєвую щоку, грєшнік!"

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12.04.2024 18:20 Ответить
ну например киву ликвидировали аж под масквой . а почему нельзя ликвидировать эту тварь у нас на НАШЕЙ ЗЕМЛЕ УКРАИНЫ . до каких пор эти гундяевско-********** твари будут втирать лапшу про адин нарот и мышебратья --- два года узькие мрази убивают детей стариков женщин . уничтожают города а мы не можем уничтожить эту нечисть в УКРАИНЕ упц мп --- **** слов нет одни маты на ум приходят --- их бы тварей на передок окопы рыть за похлебку что они дают нашим пленным и хай там выродки молятся чтобы от ***** снаряд или мина не прилетела им на голову . а лучше чтобы прилетело .
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12.04.2024 18:36 Ответить
5 курва років?????? 🤬🤬🤬🤬
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12.04.2024 21:28 Ответить
Зате в Одесі ремонт кацапсячого гнізда йде на повну потужність..кран крутиться..міксери гасають
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12.04.2024 21:32 Ответить
Яка підозра? На кіл козла!
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12.04.2024 21:36 Ответить
 
 