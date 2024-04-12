Посольство Украины открылось в Западной Африке - в Республике Кот-д’Ивуар. ФОТОрепортаж

В Кот-д’Ивуаре, расположенном в Западной Африке, 11 апреля официально заработало посольство Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Посольство работает в городе Абиджан. Его открыли во время визита представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максиму Субху в рамках турне по странам Африки.

"Открытие посольства Украины в Кот-д’Ивуаре – стране, которая справедливо считается одним из лидеров в регионе Западной Африки, объясняется прежде всего нашим желанием активизировать всестороннее сотрудничество с ивуарийскими партнерами", - отметил Субх.

Отмечается, что в ходе визита спецпредставитель также провел отдельную встречу с заместителем министра иностранных дел, африканской интеграции и ивуарийцами за рубежом Уаттарой Вотабуной, в ходе которой передал личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Делегации Украины и Кот-д'Ивуара обсудили план действий по развитию межотраслевого диалога — этому будет способствовать открытие украинского дипломатического представительства в ивуарийской столице Ямусукро.

Украинская сторона также проинформировала Уаттара Вотабуна о процессе подготовки к Глобальному саммиту мира, а также выразила надежду на участие в Саммите президента Кот-д’Ивуара.

Заместитель главы ивуарийского МИД заверил, что поддержка Украины по поводу российской агрессии является "твердой и непоколебимой".







