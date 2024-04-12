РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Фото
4 405 41

Посольство Украины открылось в Западной Африке - в Республике Кот-д’Ивуар. ФОТОрепортаж

посольство,україни,кот-д'івуарі

В Кот-д’Ивуаре, расположенном в Западной Африке, 11 апреля официально заработало посольство Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Посольство работает в городе Абиджан. Его открыли во время визита представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максиму Субху в рамках турне по странам Африки.

"Открытие посольства Украины в Кот-д’Ивуаре – стране, которая справедливо считается одним из лидеров в регионе Западной Африки, объясняется прежде всего нашим желанием активизировать всестороннее сотрудничество с ивуарийскими партнерами", - отметил Субх.

Отмечается, что в ходе визита спецпредставитель также провел отдельную встречу с заместителем министра иностранных дел, африканской интеграции и ивуарийцами за рубежом Уаттарой Вотабуной, в ходе которой передал личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Читайте также: Украина открыла посольство в "сердце Африки" - Конго, - Кулеба. ВИДЕО

Делегации Украины и Кот-д'Ивуара обсудили план действий по развитию межотраслевого диалога — этому будет способствовать открытие украинского дипломатического представительства в ивуарийской столице Ямусукро.

Украинская сторона также проинформировала Уаттара Вотабуна о процессе подготовки к Глобальному саммиту мира, а также выразила надежду на участие в Саммите президента Кот-д’Ивуара.

Заместитель главы ивуарийского МИД заверил, что поддержка Украины по поводу российской агрессии является "твердой и непоколебимой".


Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар
Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар
Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

Україна відкрила посольство в Республіці Кот-д'Івуар

Автор: 

Африка (278) МИД (6949) посольство Украины (333)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Конго, Кот-д'Івуар... Потужні заможні країни, економічні монстри, тигри , взірці світової демократії! Не зупиняйтеся, зелені "генії", Африка велика, роботи непочатий край!
А те що по всіляких європах та америках немає послів, а ті, що є - то краще б їх і не було, то все така дрібна х...ня!
Повний пи...дець, та й годі!!
показать весь комментарий
12.04.2024 17:40
+11
заброньовані клоуни імітують роботу
показать весь комментарий
12.04.2024 17:32
+10
місце посла для шмигаля приготували!
показать весь комментарий
12.04.2024 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як тепер посол харчуватись буде?
показать весь комментарий
12.04.2024 17:31 Ответить
Це радує, Нєгри вискажуть озабаченність,
показать весь комментарий
12.04.2024 17:42 Ответить
Главное, чтобы его самого не съели.
показать весь комментарий
12.04.2024 17:58 Ответить
Як гарно нові робочі місця, кого ще в Україні звільнили та треба кудись відправити з підвищенням?
показать весь комментарий
12.04.2024 17:32 Ответить
заброньовані клоуни імітують роботу
показать весь комментарий
12.04.2024 17:32 Ответить
місце посла для шмигаля приготували!
показать весь комментарий
12.04.2024 17:33 Ответить
Потужно.
показать весь комментарий
12.04.2024 17:33 Ответить
Та все,прорив
показать весь комментарий
12.04.2024 17:35 Ответить
Конго, Кот-д'Івуар... Потужні заможні країни, економічні монстри, тигри , взірці світової демократії! Не зупиняйтеся, зелені "генії", Африка велика, роботи непочатий край!
А те що по всіляких європах та америках немає послів, а ті, що є - то краще б їх і не було, то все така дрібна х...ня!
Повний пи...дець, та й годі!!
показать весь комментарий
12.04.2024 17:40 Ответить
Коли вже зьявиться Посол у Лондоні !!?
Якого хера скоро вже рік Україна не має Посла в Британії,стратегічного партнера !??
Шо за маячня ?
----
2023 г. - 21 июля Владимир Зеленский издал указ об увольнении Вадима Пристайко
показать весь комментарий
12.04.2024 17:44 Ответить
Посольство працює в місті Абіджан. Джерело:
відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро. Джерело:
***********
Так де саме відкрили посольство, - в Абіджані, чи Ямусукро? Чи посольств тепер два?

показать весь комментарий
12.04.2024 17:47 Ответить
Ще в нас немає посольства в Науру, Тувалу..посольство Маршалових островів у нас є, а в них нашого немає..пічальбіда
показать весь комментарий
12.04.2024 17:50 Ответить
Якщо чесно, то в нас немає амбасад в дуже багатьох країнах світу по всім континентам.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:50 Ответить
Але , під час війни відкривати амбасади, витрачаючи немаленькі кошти на утримання - це якось..
показать весь комментарий
12.04.2024 19:58 Ответить
А звільненого високопосадовця не в окоп же відправляти? Тож розглядайте як створення робочих місць.
показать весь комментарий
12.04.2024 20:00 Ответить
На мінімалку тоді..
показать весь комментарий
12.04.2024 20:55 Ответить
Мінімалки буде достатньо. На пиво, шорти і капці. Банани і кокоси будуть падать з дерева безкоштовно.
показать весь комментарий
12.04.2024 21:09 Ответить
а шо там нам робити? котів дівуарити?
показать весь комментарий
12.04.2024 18:02 Ответить
+++
показать весь комментарий
12.04.2024 18:13 Ответить
Наконец то.. Эх заживем теперь.
показать весь комментарий
12.04.2024 18:07 Ответить
Кіт-д'Івуар, ми провели декомунізацію
показать весь комментарий
12.04.2024 18:12 Ответить
судячи із активності дурка кулеби в африці складається враження, що дєрьмачня зондує запасні аеродроми, куда у разі чого можно буде з'ібатися. так, про всяк випадок... тим більше за наші гроші!!
показать весь комментарий
12.04.2024 18:12 Ответить
Дуже важко буде з їх пархатими **...ми ховатися серед місцевих)))))
показать весь комментарий
12.04.2024 19:28 Ответить
Гана впливовіша та какави має
показать весь комментарий
12.04.2024 18:19 Ответить
Їм просто треба десь переховувати гроші партії.
(Ви думаєте дарма яйця по 17 були!)
В них власна діп місія по всьому світу з валізами і листуванням, що НІ перевіряється на кордонах.
А ви кажете нащо їм свої недипломовані дипломати.
показать весь комментарий
12.04.2024 18:24 Ответить
Моісей, як я чекав на цю вселенську подію від найяскровішої зірочки дипломатії зеленского. Цензор, підтримуй бажання 53% виборців зеленского - підтримав. Ти, ресурс, найкращий з 19 року - аж кіпятком писяю.
показать весь комментарий
12.04.2024 18:38 Ответить
ЯКОГО *ЛЯБУ НАМ ТАМ ПОСОЛЬСТВО КОЛИ НЕМАЄ посла Британії, при NATO та ще у майже 50 важливіших країнах?
ШАПІТО.
показать весь комментарий
12.04.2024 18:56 Ответить
Не "Кот", а Кіт.
показать весь комментарий
12.04.2024 18:59 Ответить
Помилка. Правильно таки Кот. Бо це з французької Côte d'Ivoire. Берег Слонової Кості.
показать весь комментарий
13.04.2024 00:38 Ответить
Це гумор.
показать весь комментарий
13.04.2024 01:04 Ответить
"Слонової кістки" - слоненятко замучили.
показать весь комментарий
13.04.2024 01:05 Ответить
Кокосами будемо від кацапів відстрілюватись?
показать весь комментарий
12.04.2024 19:21 Ответить
Це наша найпотужніша відповідь на знищення Тєц! Звідси будемо тепло взимку імпортувати!
показать весь комментарий
12.04.2024 19:25 Ответить
Ура! Всьо, завтра пабєда! Кот-ді-вуарійці нам допоможуть...
показать весь комментарий
12.04.2024 19:44 Ответить
У маларосов и хахлов опять зрада - посольство не такое, не там и ни к чему.
показать весь комментарий
12.04.2024 19:47 Ответить
бо піндоси - зрадники
показать весь комментарий
12.04.2024 20:01 Ответить
Та ото ж, Обама все подъезды в Тернополе обоссал
показать весь комментарий
12.04.2024 21:23 Ответить
Чергову хвилю українських біженців будуть чекати вже в країнах Африки.
показать весь комментарий
12.04.2024 20:05 Ответить
Якраз на рівні, докотились до от такого Гондурасу.
показать весь комментарий
12.04.2024 21:31 Ответить
там багато біженців з України а їм необхідний захист тому це прорив зеленої дипломатії Стефанчук гарна кандидатура на поважного - туземцям буде чим закусить.
показать весь комментарий
12.04.2024 23:45 Ответить
НЕ несите хрни. Расия мощно окучивает "глобальний пивдень", и наши эмиссары там нужны.
Вот только вопрос в персоналиях послов в Африке - это реальные специалисты в местной теме или просто чьи-то родственнички?
показать весь комментарий
13.04.2024 10:02 Ответить
 
 