Посольство Украины открылось в Западной Африке - в Республике Кот-д’Ивуар. ФОТОрепортаж
В Кот-д’Ивуаре, расположенном в Западной Африке, 11 апреля официально заработало посольство Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Посольство работает в городе Абиджан. Его открыли во время визита представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максиму Субху в рамках турне по странам Африки.
"Открытие посольства Украины в Кот-д’Ивуаре – стране, которая справедливо считается одним из лидеров в регионе Западной Африки, объясняется прежде всего нашим желанием активизировать всестороннее сотрудничество с ивуарийскими партнерами", - отметил Субх.
Отмечается, что в ходе визита спецпредставитель также провел отдельную встречу с заместителем министра иностранных дел, африканской интеграции и ивуарийцами за рубежом Уаттарой Вотабуной, в ходе которой передал личное послание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Делегации Украины и Кот-д'Ивуара обсудили план действий по развитию межотраслевого диалога — этому будет способствовать открытие украинского дипломатического представительства в ивуарийской столице Ямусукро.
Украинская сторона также проинформировала Уаттара Вотабуна о процессе подготовки к Глобальному саммиту мира, а также выразила надежду на участие в Саммите президента Кот-д’Ивуара.
Заместитель главы ивуарийского МИД заверил, что поддержка Украины по поводу российской агрессии является "твердой и непоколебимой".
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А те що по всіляких європах та америках немає послів, а ті, що є - то краще б їх і не було, то все така дрібна х...ня!
Повний пи...дець, та й годі!!
Якого хера скоро вже рік Україна не має Посла в Британії,стратегічного партнера !??
Шо за маячня ?
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2023 г. - 21 июля Владимир Зеленский издал указ об увольнении Вадима Пристайко
відкриття українського дипломатичного представництва в івуарійській столиці Ямусукро. Джерело:
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Так де саме відкрили посольство, - в Абіджані, чи Ямусукро? Чи посольств тепер два?
(Ви думаєте дарма яйця по 17 були!)
В них власна діп місія по всьому світу з валізами і листуванням, що НІ перевіряється на кордонах.
А ви кажете нащо їм свої недипломовані дипломати.
ШАПІТО.
Вот только вопрос в персоналиях послов в Африке - это реальные специалисты в местной теме или просто чьи-то родственнички?