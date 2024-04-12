Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронами: повреждены дома, магазины, религиозное учреждение, инфраструктурный объект и ЛЭП. ФОТОрепортаж
В течение дня под обстрелами оккупантов находился Никополь.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Агрессор 7 раз бил по городу ударными дронами разных модификаций. Обстрелял его из тяжелой артиллерии.
Повреждены двухэтажка, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека. Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно – изуродовано. Задело линии электропередачи и газопровод", - говорится в сообщении.
Кроме того, он рассказал о последствиях уничтожения ракеты на Криворожье.
"По уточненной информации, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены 15 частных домов, авто, электросеть. Пожар спасатели ликвидировали", - рассказал он.
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