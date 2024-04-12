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Оккупанты атаковали Никополь из тяжелой артиллерии и дронами: повреждены дома, магазины, религиозное учреждение, инфраструктурный объект и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В течение дня под обстрелами оккупантов находился Никополь.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Агрессор 7 раз бил по городу ударными дронами разных модификаций. Обстрелял его из тяжелой артиллерии.

Повреждены двухэтажка, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, инфраструктурный объект, офисное здание, библиотека. Уничтожено хозяйственное сооружение, еще одно – изуродовано. Задело линии электропередачи и газопровод", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Кроме того, он рассказал о последствиях уничтожения ракеты на Криворожье.

"По уточненной информации, из-за падения обломков ракеты на Криворожье повреждены 15 частных домов, авто, электросеть. Пожар спасатели ликвидировали", - рассказал он.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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Да по Никополю каждый день прилетает. И днем, и ночью.
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12.04.2024 20:22 Ответить
Зеленський здав Запорізьку атомну станцію без бою. Тепер Нікополь потерпає і не можна дати отвєтку.
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12.04.2024 21:00 Ответить
 
 