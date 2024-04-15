5 тыс. дол. за переправку в Словакию - на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТО
На Закарпатье задержали организаторов схемы переправки военнообязанных мужчин в Словакию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.
По данным следствия, 54- и 43-летний сообщники по корыстным мотивам устроили для военнообязанного незаконный трансфер в Словакию. Они проложили для своего "клиента" в онлайн-карте маршрут через лес в обход пограничных патрулей, рассказали, как вести себя вблизи границы и какие необходимые вещи взять. В дальнейшем в определенное время отвезли его в оговоренное место в Ужгородском районе Закарпатья, откуда он пешком совершил нелегальный переход.
Установлено, что получив от уклоняющегося сообщения с подтверждением успеха "миссии", подозреваемые встретились с его сестрой для осуществления расчета.
При попытке получения 5000 долларов злоумышленников задержали. В настоящее время им обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Переправщикам доложено о подозрении группе лиц в составе местного жителя и уроженца другой области по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
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А владу у нас нарід вибирав на демократичних виборах. Цілком логічно, що нарід відповідальний за свій вибір.
Так що - біжить відсіля якомога швидше.
(Взагалі то , щоб виїзджати з країни потрібен лише загран паспорт)👈