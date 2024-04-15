5 тыс. дол. за переправку в Словакию - на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТО

На Закарпатье задержали организаторов схемы переправки военнообязанных мужчин в Словакию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, 54- и 43-летний сообщники по корыстным мотивам устроили для военнообязанного незаконный трансфер в Словакию. Они проложили для своего "клиента" в онлайн-карте маршрут через лес в обход пограничных патрулей, рассказали, как вести себя вблизи границы и какие необходимые вещи взять. В дальнейшем в определенное время отвезли его в оговоренное место в Ужгородском районе Закарпатья, откуда он пешком совершил нелегальный переход.

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Установлено, что получив от уклоняющегося сообщения с подтверждением успеха "миссии", подозреваемые встретились с его сестрой для осуществления расчета.

При попытке получения 5000 долларов злоумышленников задержали. В настоящее время им обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Переправщикам доложено о подозрении группе лиц в составе местного жителя и уроженца другой области по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).