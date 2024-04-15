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5 тыс. дол. за переправку в Словакию - на Закарпатье задержали организаторов схемы для уклонистов. ФОТО

На Закарпатье задержали организаторов схемы переправки военнообязанных мужчин в Словакию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Затримання організаторів схеми для ухилянтів

По данным следствия, 54- и 43-летний сообщники по корыстным мотивам устроили для военнообязанного незаконный трансфер в Словакию. Они проложили для своего "клиента" в онлайн-карте маршрут через лес в обход пограничных патрулей, рассказали, как вести себя вблизи границы и какие необходимые вещи взять. В дальнейшем в определенное время отвезли его в оговоренное место в Ужгородском районе Закарпатья, откуда он пешком совершил нелегальный переход.

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Установлено, что получив от уклоняющегося сообщения с подтверждением успеха "миссии", подозреваемые встретились с его сестрой для осуществления расчета.

переправлення ухилянтів

При попытке получения 5000 долларов злоумышленников задержали. В настоящее время им обоим избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Переправщикам доложено о подозрении группе лиц в составе местного жителя и уроженца другой области по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Автор: 

уклонисты (829) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+7
В що ви перетворили Україну? Ви зробили з неї концтабір. В Ізраїлі ніхто не зачиняв кордони. Вертухаї.
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15.04.2024 17:52
+6
Чим ви хизуєтесь і чому радієте? Навіть з рашки можна поїхати у вільний світ. Ідіот
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15.04.2024 17:54
+5
я не можу знати, чому не потрібен, бо не можу знати, чи взагвлі у міжвушному ганглії кацапа можливі якісь розумові процеси. А те, що кацапи вільно пересуваються світом, так і таргани від сусідів теж до мене вільно лізуть. І якщо би я з ними не боровся, то вони б у мене на кухні теж свої порядки встановлювали.

А владу у нас нарід вибирав на демократичних виборах. Цілком логічно, що нарід відповідальний за свій вибір.
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15.04.2024 19:01
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Правила форума Совет форумчан
Я так понял ухилянтом выступил работник полиции
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15.04.2024 16:42 Ответить
найкращі койоти - у нас на Закарпатті. Мекси можуть приїздити на стажування.
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15.04.2024 16:42 Ответить
Чим ви хизуєтесь і чому радієте? Навіть з рашки можна поїхати у вільний світ. Ідіот
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15.04.2024 17:54 Ответить
радію, що я не кацап. Бо кацапам вільний світ взагалі ***** не потрібен. А ви просто хамло.
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15.04.2024 18:09 Ответить
Чому ж не потрібен? Багато кацапів вільно пересуваються світом, вільно в'їжджають і виїжджають з раші. В Україні кончена влада і кончене рабство
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15.04.2024 18:31 Ответить
я не можу знати, чому не потрібен, бо не можу знати, чи взагвлі у міжвушному ганглії кацапа можливі якісь розумові процеси. А те, що кацапи вільно пересуваються світом, так і таргани від сусідів теж до мене вільно лізуть. І якщо би я з ними не боровся, то вони б у мене на кухні теж свої порядки встановлювали.

А владу у нас нарід вибирав на демократичних виборах. Цілком логічно, що нарід відповідальний за свій вибір.
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15.04.2024 19:01 Ответить
В що ви перетворили Україну? Ви зробили з неї концтабір. В Ізраїлі ніхто не зачиняв кордони. Вертухаї.
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15.04.2024 17:52 Ответить
Судячи по всьому Україні готують план Парагвай-2 ,( тобто винищення 90 відсотків населення). 👈
Так що - біжить відсіля якомога швидше.
(Взагалі то , щоб виїзджати з країни потрібен лише загран паспорт)👈
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16.04.2024 08:52 Ответить
просто ненавижу цю територію. зїду назавжди з неї
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16.04.2024 23:37 Ответить
 
 