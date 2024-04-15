В течение дня россияне 5 раз били по Никопольщине артиллерией и 12 раз атаковали БпЛА. ФОТОрепортаж
В течение 15 апреля российские войска из дронов и артиллерии обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Совершили 19 атак. Повреждены 4 частных дома, загорелась легковушка.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня агрессор 5 раз бил по Никопольщине артиллерией. И 12 раз атаковал БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельским громадам", - написал он.
Как отметил Лысак, повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, законсервированное техническое здание, электросети. Разбит микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка. Пожар ликвидировали.
Погибших и пострадавших нет.
На остальной территории области было спокойно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль