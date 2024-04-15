В течение дня россияне 5 раз били по Никопольщине артиллерией и 12 раз атаковали БпЛА. ФОТОрепортаж

В течение 15 апреля российские войска из дронов и артиллерии обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Совершили 19 атак. Повреждены 4 частных дома, загорелась легковушка.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор 5 раз бил по Никопольщине артиллерией. И 12 раз атаковал БпЛА. Досталось Никополю, Марганецкой, Мировской, Покровской сельским громадам", - написал он.

Как отметил Лысак, повреждены 4 частных дома, хозяйственное сооружение, законсервированное техническое здание, электросети. Разбит микроавтобус и комбайн. Загорелась легковушка. Пожар ликвидировали.

Погибших и пострадавших нет.

На остальной территории области было спокойно.











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