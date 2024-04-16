Общие боевые потери РФ с начала войны - около 455 340 человек (+920 за сутки), 7 189 танков, 11 609 артсистем, 13 809 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 455 340 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составляют:
– личного состава - около 455 340 (+920) человек,
– танков - 7 189 (+9) единиц,
– боевых бронированных машин - 13 809 (+13) единиц,
– артиллерийских систем - 11 609 (+16) единиц,
– РСЗО - 1046 (+0) единиц,
– средств ПВО - 759 (+1) единиц,
– самолетов - 347 (+0) единиц,
– вертолетов - 325 (+0) единиц,
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 277 (+11) единиц,
– крылатых ракет - 2 092 (+0) единицы,
– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,
– подлодок - 1 (+0) единица,
– автомобильной техники и автоцистерн - 15 563 (+53) единицы,
– специальной техники - 1908 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Станом на 09-00 13.04.2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).
розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
Макрон готує олімпійський мир. А це значить, що тисяча одиниць техніки не буде виведена з ладу ударами ЗСУ за місяць. Темп відновлення її лишиться сталим. На м'ясо взагалі поХ- то для них не проблема.
У рашистів з'явиться свобода оперативного маневру та можливість перекидання військ.
То чому б і не повторити 24 лютого?
Тим більше, вони вже 2 роки відновлюють першу танкову армію, знищену у 2022, явно притримуючи нові Т90/БМП3, заміняючи їх на фронті 40÷60 річним мотлохом.
Часов яр далеко в стороні від напрмку на Краматорськ
***** - пірожинські тролі геграфічну карту не відкривали
Той же окупований Соледар ближче до Краматорська
Танки останні три доби 8-6-9.
3,14 расси і до ламаншу збирались але під Ахтиркою хлопці з третьої тракторної бригади мізки їм підрехтували.
"Капс і болт" це заклик про допомогу, в чому твоя нужденність, хочеш на нуль під Часів Яр?
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
В нас до війни було шість, при цьому ми друга за площею країна в Європі.
Весна 2024 на сьогодні - 40 тисяч чумардосів і 6 тисяч наземки.