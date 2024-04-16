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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 455 340 человек (+920 за сутки), 7 189 танков, 11 609 артсистем, 13 809 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 455 340 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составляют:

– личного состава - около 455 340 (+920) человек,

– танков - 7 189 (+9) единиц,

– боевых бронированных машин - 13 809 (+13) единиц,

– артиллерийских систем - 11 609 (+16) единиц,

– РСЗО - 1046 (+0) единиц,

– средств ПВО - 759 (+1) единиц,

– самолетов - 347 (+0) единиц,

– вертолетов - 325 (+0) единиц,

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 277 (+11) единиц,

– крылатых ракет - 2 092 (+0) единицы,

– кораблей /катеров - 26 (+0) единиц,

– подлодок - 1 (+0) единица,

– автомобильной техники и автоцистерн - 15 563 (+53) единицы,

– специальной техники - 1908 (+0) единиц.

Смотрите также: Воины ВСУ из РСЗО HIMARS ударили по скоплению оккупантов вблизи Красногоровки. ВИДЕО

втрати рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6263) ликвидация (3534) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+15
Минув 3705 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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16.04.2024 09:01
+11
Мда, війна світів. Один за Волю, інший за кредит на існування.
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16.04.2024 08:00
+9
до повідомлення 13.‎04.‎2024

Станом на 09-00 ‎13.‎04.‎2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).

розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
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16.04.2024 08:15
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Правила форума Совет форумчан
Мда, війна світів. Один за Волю, інший за кредит на існування.
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16.04.2024 08:00 Ответить
кацапи йдуть на війну бо ******* вбивати - кредит тут нідочого
зараз на росії у впк нестача токарів з високою зарплатою
альтернатива - є віддати кредит
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16.04.2024 13:08 Ответить
до повідомлення 13.‎04.‎2024

Станом на 09-00 ‎13.‎04.‎2024 керівник Офісу президента України Андрій Єрмак знаходився в резиденції «Віскулі» (Брестська область, Білорусь).

розяснення
Формальним прикриттям початку сепаратних перемовин режиму Зеленського з РФ є відновлення перемовин про безпекову угоду щодо безпеки судноплавства в Чорному морі (Україна-Туреччина-РФ) із якої Україна вийшла односторонньо в березні 2024 року. Але характер, місце і посередництво Білорусі чітко вказує на іншу тематику перемовин.
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16.04.2024 08:15 Ответить
Кацапстан на літо готує новий великий наступ. Пріоритетним вектором атак є Донеччина - зокрема росіяни намагатимуться вийти на Покровськ, а також спробують https://apostrophe.ua/ua/news/society/2024-04-05/rossiyskaya-armiya-priblizilas-k-chasovomu-yaru-obnovlennyie-kartyi-boevyih-deystviy/318151 вибити ЗСУ з Часового Яру , щоби рушити на Краматорськ і Слов'янськ
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16.04.2024 08:35 Ответить
Не факт, що на бімбасі.
Макрон готує олімпійський мир. А це значить, що тисяча одиниць техніки не буде виведена з ладу ударами ЗСУ за місяць. Темп відновлення її лишиться сталим. На м'ясо взагалі поХ- то для них не проблема.
У рашистів з'явиться свобода оперативного маневру та можливість перекидання військ.
То чому б і не повторити 24 лютого?
Тим більше, вони вже 2 роки відновлюють першу танкову армію, знищену у 2022, явно притримуючи нові Т90/БМП3, заміняючи їх на фронті 40÷60 річним мотлохом.
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16.04.2024 09:26 Ответить
Особливо Уміляєт взять Часов Яр, щоб рушити на Краматорск...
Часов яр далеко в стороні від напрмку на Краматорськ
***** - пірожинські тролі геграфічну карту не відкривали
Той же окупований Соледар ближче до Краматорська
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16.04.2024 13:12 Ответить
Нападалкін, ти хоч глянь під яким ти прапором.
Танки останні три доби 8-6-9.
3,14 расси і до ламаншу збирались але під Ахтиркою хлопці з третьої тракторної бригади мізки їм підрехтували.
"Капс і болт" це заклик про допомогу, в чому твоя нужденність, хочеш на нуль під Часів Яр?
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16.04.2024 09:36 Ответить
Не так 5-6-9 як би пішло на зріст, але якби не одне але (останній тиждень) 22-5-9-23-5-6-9
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16.04.2024 09:49 Ответить
Залишилось взяти Синьківку, і можна у "новий великий наступ" - Берлін, Париж, Лондон...
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16.04.2024 10:35 Ответить
Чому не пишуть правду про ситуацію біля Часового Яру? Чи знову зелемарафет розповідає що ми потужно і успішно тримаємо оборону.
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16.04.2024 08:37 Ответить
так ты напиши правду - донеси её тут...\ты же что-то знаешь...!\
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16.04.2024 08:47 Ответить
Минув 3705 день москальсько-української війни.
92 одиниці техніки та 920 чумардосів.
Арта 16, броня 22, логістика 53!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 455 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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16.04.2024 09:01 Ответить
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16.04.2024 09:05 Ответить
Щось кацапські НПЗ із статистики зникли.
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16.04.2024 09:35 Ответить
А чим вчорашній тобі не такий - загалом вже 15
В нас до війни було шість, при цьому ми друга за площею країна в Європі.
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16.04.2024 09:59 Ответить
І про приємне
Весна 2024 на сьогодні - 40 тисяч чумардосів і 6 тисяч наземки.
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16.04.2024 10:05 Ответить
 
 