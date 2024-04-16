Сутки на Донетчине: в Красногоровке есть жертвы, в Торецке поврежден инфраструктурный объект. ФОТО
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины, есть жертвы и разрушения.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Красногоровке 1 человек погиб и 2 ранены. Обстреляны окрестности Очеретинской и Кураховской громад.
Краматорский район
В Лимане повреждено админздание, под огнем - Ямполевка, Терны и Заречное. В течение суток под обстрелами были села Константиновской громады – без жертв и разрушений.
Бахмутский район
В Торецке поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, 3 многоэтажки и инфраструктурный объект.
Также отмечается, что с линии фронта эвакуированы 115 человек, в том числе - 15 детей.
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