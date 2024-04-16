Задержан агент РФ, причастный к попыткам покушения на главу Херсонщины Прокудина, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки РФ, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Кроме того, СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на начальника местной ОВД Александра Прокудина. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В первую очередь злоумышленник отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений.

Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в своем автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор.

Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Причем время от времени его услугами пользовались даже украинские военнослужащие. Полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.





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Но сотрудники СБУ вовремя разоблачили планы агрессора и сорвали их исполнение. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных и чиновников прифронтовой ОВА.

Это стало возможным благодаря разоблачению российского агента еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого был поэтапно задокументирован каждый его шаг, и сам он задержан во время выполнения задания врага.





В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА Александра Прокудина.

Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

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Беспилотник был оснащен отстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был подорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

По данным следствия, задержан 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого.

Им оказался бывший местный житель, после полномасштабного вторжения бежавший в Россию и начавший работать на военную разведку РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности скрывающегося в России его сообщника.



