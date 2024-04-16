РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5113 посетителей онлайн
Новости Фото
4 054 12

Задержан агент РФ, причастный к попыткам покушения на главу Херсонщины Прокудина, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала агента военной разведки РФ, который под видом таксиста шпионил за гражданскими и военными объектами на Херсонщине. Кроме того, СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на начальника местной ОВД Александра Прокудина. Именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В первую очередь злоумышленник отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений.

Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в своем автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор.

Кроме того, он пытался получать "нужные" сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Причем время от времени его услугами пользовались даже украинские военнослужащие. Полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

Также читайте: Прокудин о покушении на него: Далеко не первая попытка

Но сотрудники СБУ вовремя разоблачили планы агрессора и сорвали их исполнение. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных и чиновников прифронтовой ОВА.

Это стало возможным благодаря разоблачению российского агента еще на начальном этапе его разведывательной активности. После этого был поэтапно задокументирован каждый его шаг, и сам он задержан во время выполнения задания врага.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА Александра Прокудина.

Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Смотрите также: Готовила удары РФ по объектам "Укрзалізниці" на Харьковщине: СБУ разоблачила российского информатора. ФОТОрепортаж

Беспилотник был оснащен отстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был подорвать транспортное средство, в котором находился чиновник. Благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

По данным следствия, задержан 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого.

Им оказался бывший местный житель, после полномасштабного вторжения бежавший в Россию и начавший работать на военную разведку РФ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Также смотрите: Работники автотранспортных компаний, готовившие ракетные удары по локациям Сил обороны, задержаны в Херсоне, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности скрывающегося в России его сообщника.

СБУ затримала агента РФ на Херсонщині
СБУ затримала агента РФ на Херсонщині

Автор: 

покушение (1034) СБУ (19890) шпионаж (1385) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4758)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
перестаньте замальовувати рожі бандитів рф. ви граєте проти народу України, який ті бандити знищують!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:25
+5
От і я кажу. Скільки ця прокудрапаскуда вкрала, що його так сильно піарять?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:42
+3
А якже з агентом який під виглядом секретутки ОПи шпигує за всим що варте уваги фсб?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гнида кацапська
показать весь комментарий
16.04.2024 10:22 Ответить
перестаньте замальовувати рожі бандитів рф. ви граєте проти народу України, який ті бандити знищують!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:25 Ответить
не можна!
це, акторський фонд сбу.
в наступному звіті сбу, побачите, тільки з другого ракурсу, та в іншому одязі.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:05 Ответить
поясніть мені, що цінного в голові херсонської ова? і особливо для фсб?
той, що в шефіра "стріляв" вже знайшли?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:26 Ответить
От і я кажу. Скільки ця прокудрапаскуда вкрала, що його так сильно піарять?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:42 Ответить
Оно должно было сидеть еще после срочного снятия в конце 2021 года. Там гнида такая - метку негде ставить.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:15 Ответить
Еще один дрон наводил? Скоро этот Прокудин переплюнет по кол-ву "покушений" даже "лидера современности"...

"Місцевий мешканець Херсону був затриманий 10 квітня. Він організовував разом з ворожими спецслужбами замах на Прокудіна", - заявив .

За його словами, з глибини 12 км був запущений новий зразок ворожого fpv-дрона. Зрадник безпосередньо на місці здійснював візуальне спостереження і коригував вогонь по автівці . Джерело:
показать весь комментарий
16.04.2024 10:32 Ответить
А якже з агентом який під виглядом секретутки ОПи шпигує за всим що варте уваги фсб?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:41 Ответить
Кому цей Прокудін потрібен?
В зеленій шоблі таких прокудіних, хоч пруд пруди...
показать весь комментарий
16.04.2024 10:43 Ответить
Я ось не розумію, в країні війна, росагенти наводять ракети, шахеди, їх вилавлюють і з ними нічого не відбувається,когось відпускають на підписку про невиїзд, когось відпускають за гроші, а комусь дають якийсь термін, а питання, у нас віна, чи що? Всіх потрібно судити за тероризм і влада гумористів ніхера не робить, щоб прийняти зміни в кримінальному законі!
показать весь комментарий
16.04.2024 10:46 Ответить
не можна, бо саліван, друг єрмака, боїться кацапів і підвищення ціни на пальне.
показать весь комментарий
16.04.2024 11:01 Ответить
Оцей кабан Джеймс Бонд?
показать весь комментарий
16.04.2024 10:56 Ответить
 
 