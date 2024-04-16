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Рашисты сбросили КАБ на жилую застройку в Бериславе, 15 человек получили контузию. ФОТО

Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, удар пришелся на жилую застройку. Повреждены здания провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.

"Пятнадцать местных жителей получили контузии. Травмы – легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты в течение суток обстреляли 15 населенных пунктов Херсонщины: 2 человека получили ранения, в том числе ребенок

Берислав
Берислав

Автор: 

бомбардировка (451) Берислав (142) КАБ (354) Херсонская область (4758)


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..хтось з "дермаків-какаразніц" відповів за два знищені просто так "патріоти", що стояли поряд, як на пікніку, без ніякого сенсу..? - бо Червінський сидить досі нізащо.. чи - неначосі?
ГУР-СБУ знають де склади тих старих авіабомб та заводи де каби збирають? чи дермакам з бункера видніше?
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16.04.2024 14:22 Ответить
 
 