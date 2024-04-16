Рашисты сбросили КАБ на жилую застройку в Бериславе, 15 человек получили контузию. ФОТО
Российская армия сбросила управляемую авиационную бомбу на Берислав Херсонской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, удар пришелся на жилую застройку. Повреждены здания провайдера, аптека, жилой дом и другая гражданская инфраструктура.
"Пятнадцать местных жителей получили контузии. Травмы – легкие, пострадавшим оказали медицинскую помощь, от госпитализации они отказались", – говорится в сообщении.
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ГУР-СБУ знають де склади тих старих авіабомб та заводи де каби збирають? чи дермакам з бункера видніше?